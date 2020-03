Wilfried Meert onder de indruk van prestatie Abdi: “Hij moét nu dromen van Olympische medaille” TLB

01 maart 2020

De fenomenale prestatie van Bashir Abdi in Tokio zindert na. De 31-jarige atleet verpulverde op de marathon van Tokio zijn eigen Belgisch record en is nu de op één na snelste Europeaan aller tijden. "We hebben er een flinke troefkaart bij voor de Spelen. Abdi moét dromen van een medaille", vindt Wilfried Meert.

“Ik heb Abdi meteen een bericht gestuurd om hem te feliciteren. Een antwoord heb ik nog niet gekregen, waarschijnlijk heeft hij honderden te beantwoorden. En terecht.” Wilfried Meert, atletiekkenner en bezieler van de Memoriam Van Damme, schat Abdi’s prestatie zéér hoog in.

“Zijn chrono is nu straffer dan die van Mo Farah, zijn grote idool en mentor. Dan zijn we eigenlijk al uitgepraat (lacht). Hij was in het begin zo blij als een kind dat hij met Farah mocht gaan trainen en dat hij kon proberen om hem te volgen. En als je dan nu ziet dat hij de marathon sneller loopt dan Farah ooit gekund heeft... daar kan ik alleen mijn hoed maar voor afnemen. Héél straf.”

Dat Abdi zich pas relatief laat op de marathon is beginnen te focussen? Misschien is dat wel een voordeel Wilfried Meert

Wat als Abdi zich vroeger op de marathon had gefocust? “Misschien is die keuze wel een voordeel geweest”, zegt Meert. “Het is volgens mij toch altijd beter om eerst op de piste te lopen. Dat je daar de goede basis legt en op de piste krijg je ook de snelheid mee. Zijn carrièreplanning is goed. Karel Lismont was ook iemand die eerst op de piste gelopen heeft - 5.000 meter, 10.000 meter - en zich dan pas heeft toegelegd op de marathon. Ook met succes.”

Tweede worden op een World Major, dan behoor je tot de wereldtop. Mag Abdi volgens Meert nu ook dromen van een medaille op de Spelen. “Na deze prestatie moét hij dromen van een medaille. Dat zal hij waarschijnlijk ook wel doen. Ook voor de Belgische atletiek is dit geweldig. Iedereen dacht aan Nafi Thiam voor en medaille en de 4x400 meter-ploeg kan altijd voor een mirakel zorgen. Maar nu komt er toch een derde troefkaart bij.”

Mentale kracht

“Wat ook belangrijk is: Abdi heeft blijkbaar ook alle toestanden - denk maar aan de jetlag - goed verteerd. Als je naar de andere kant van de wereld vliegt, is het nooit simpel om te presteren. Veel atleten hebben daar last van. Maar Abdi dus duidelijk niet, gezien zijn fenomenale prestatie.” Volgens Meert is hét sterke punt van Abdi zijn mentale kracht. “Hij is mentaal ijzersterk, dat is ook in Tokio nog eens gebleken. Aanvankelijk zat hij niet bepaald vooraan, maar hij is rustig gebleven. Hij wist wel dat hij klaar was en heeft zijn wedstrijd perfect ingedeeld. Daar zal het op de Spelen ook op aankomen. De strijd om de medailles wordt ook tussen de oren uitgevochten. Als het daar niet goed zit, dan mogen de benen nog zo goed zijn, maar dan zal het niet lukken.”