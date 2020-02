Wilder vs. Fury II: een gevecht om de troon en de jackpot Redactie

22 februari 2020

20u11

Bron: AD.nl 0 Boksen De strijd om de felbegeerde WBC-titel in het zwaargewicht boksen tussen Deontay Wilder en Tyson Fury staat vannacht (omstreeks 05.00 uur) op de rol. Het eerste spectaculaire gevecht tussen de giganten eindigde in december 2018 onbeslist. In Las Vegas moet de climax volgen na een opgefokte aanloop.

Wie zijn deze bokssterren?

• Tyson ‘the Gypsy King’ Fury is een 31-jarige Engelsman die op 28 november 2015 wereldkampioen zwaargewicht (WBA, IBF, WBO, IBO) werd door de Kazach Wladimir Klitschko te verslaan. In plaats van dat Fury die lijn doortrok, ging het bergafwaarts met bokser. Mede door overmatig drugsgebruik verloor hij zijn titels. In 2018 keerde de Brit terug en versloeg hij twee challengers om uiteindelijk het titelgevecht met Wilder aan te gaan. Fury heeft dertig wedstrijden gevochten, waarvan hij er 29 won en er één gelijk eindigde; de eerste wedstrijd tegen Wilder.



• Deontay ‘the Bronze Bomber’ Wilder is een 34-jarige Amerikaan die sinds 2015 houder is van de WBC-wereldtitel in zijn klasse. Hij won tevens brons op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Amerikaan is dus al vier jaar de titelverdediger in de World Boxing Council, de grootste en meest prestigieuze boksbond. Zijn laatste gevecht was op 23 november 2019. Toen klopte hij de 40-jarige Cubaan Luis Ortiz. Wilder heeft tot nu toe 43 keer professioneel gevochten en daarvan won hij 42 partijen. De enige die hij niet won was het gelijke spel tegen Fury.



Eerste gevecht

Het mocht een klein wonder heten dat het eerste gevecht resulteerde in een gelijkspel. Wilder sloeg de Engelsman immers twee keer KO, maar de Gipsy King wist van geen wijken en kwam beide keren weer op zijn voeten. Vóór die KO’s, die plaatsvonden aan het einde van de wedstrijd, was het echter Fury die de overhand had. Mede hierdoor besloten de scheidsrechters er een gelijkspel van te maken met een rematch tot gevolg.

Trashtalk

Zoals gebruikelijk in de vechtsport zijn de twee hoofdrolspelers al lange tijd bezig elkaar te intimideren. Vooral op social media zijn al ze weken, zo niet maanden, met elkaar in verbale oorlog. Op de persbijeenkomst eerder deze week bleef het niet alleen bij woorden. Fury en Wilder duwden elkaar hard op de borst, scholden elkaar uit en konden met veel moeite door begeleiders uit elkaar worden gehouden. De sportcommissie van Nevada wenst tijdens de weging geen nieuw en luidruchtig handgemeen en schrapte daarom de zogenoemde face-off.

Kassa

Imponerende teksten, relletjes in de media, scheldkanonnades op persconferenties; de incidenten - al dan niet in scène gezet - generen hoe dan ook publiciteit. En hoe meer aandacht, hoe meer inkomsten voor beide vechters. De rematch zal naar schatting zo'n 185 miljoen euro aan inkomsten genereren. Voor een kaartje moet je dan ook wat over hebben. Tickets voor minder dan zo'n 400 euro ga je niet vinden.

KO-power

Beide zwaargewichten beschikken over dynamiet in hun handen. Fury heeft van zijn 29 overwinningen er 20 gewonnen op knock-out, Wilder doet daar nog een schepje bovenop. Hij won 41 van zijn 42 overwinningen op KO. Ter vergelijking; één van de beste zwaargewichten aller tijden, Mike Tyson, won in totaal 50 professionele wedstrijden. Van deze 50 won hij er ‘maar’ 44 op KO. Beide mannen zijn procentueel gezien nog beter in knock-outs.

Toekomstig gevecht met Joshua?

De 30-jarige Brit Anthony Joshua is de andere gigant in de bokswereld. Hij is de titelverdediger is in de IBF, WBA, WBO, en IBO. Wilder en Fury vechten echter in de WBC. Deze vijf organisaties staan allemaal los van elkaar en hebben elk hun eigen kampioen. Mocht Wilder winnen - en dus zijn titel verdedigen - dan zou het verslaan van Joshua een ultieme bekroning zijn. Voor Fury geldt dit natuurlijk ook, maar de Engelsman heeft ook ambities in het worstelen en MMA (Mixed Martial Arts). De kans op een gevecht tussen de twee Engelsen is daardoor iets kleiner.



Het gevecht om de titel vindt vannacht plaats en is te zien via Kijk.nl. De eerste wedstrijden van de avond beginnen om 03.00, de verwachting is dat deze partij pas twee uur later zal beginnen.