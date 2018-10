Wilder en Fury uit elkaar gehouden bij start promotietournee: "Ik ga hem als een citroen uitknijpen" DMM

01 oktober 2018

15u45

Ei zo na kwam het vandaag al tot een gevecht tussen zwaargewichten Deontay Wilder en Tyson Fury op de eerste persconferentie van de promotietournee voor hun gevecht op 1 december.

Wilder en Fury, die beiden nog nooit een kamp verloren, kijken elkaar op 1 december in de ogen in het Staples Center te Los Angeles. Vandaag begon de promtietournee in de BT Towers in Londen, op de persconferentie werden al bijna enkele klappen uitgedeeld.

Fury stond recht en zei: "Kunnen we nu al een oefenboksmatch houden? Laat me maar de kracht van de Alabama Slammer voelen", aldus de Brit. "Ik wil die voelen voordat hij de furie over zich heen krijgt." Toen Fury te dicht bij zijn Amerikaanse rivaal kwam, gaf die hem een duw. Veiligheidsagenten dienden vervolgens de kemphanen uit elkaar te houden. "Ik ga je mijn kracht niet tonen", antwoordde Wilder. "Als ik je nu raak, dan heb ik niemand om tegen te boksen op 1 december."

Wilder is de regerende WBC-kampioen bij de zwaargewichten. Fury is ex-kampioen in de IBF-, WBA- en WBO-bond. In juni vierde hij zijn rentree na een dopingschorsing en een pauze van 2,5 jaar, waarin hij last had van een depressie en druggebruik. Ondanks zijn gebrek aan kampen zal Fury naar eigen zeggen Wilder makkelijk overwinnen. "Ik zal hem uitknijpen als een citroen. Ik heb Deontay Wilder als tegenstander gekozen, omdat ik geloof dat hij een willig slachtoffer is."