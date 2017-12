Wiggins roeit eerste (indoor)wedstrijd en is ontgoocheld 21ste: "Hij heeft alles om nog eens de Olympische Spelen te halen" Dries Mombert Joeri De Knop en Bart Audoore

14u54 3 RV Wiggins op de open British Indoor Rowing Championships. Meer Sport Historisch moment vandaag voor Bradley Wiggins. De 37-jarige ex-Tourwinnaar en vijfvoudig olympisch kampioen is aan zijn nieuwe sportieve carrière begonnen. Onder massale belangstelling roeide 'Wiggo' zijn eerste officiële wedstrijd.

Indoor, weliswaar. (Nog) niet op het water. Wiggins nam deel aan de 2.000 meter-race op de 'open' Britse indoorkampioenschappen. En nog wel op vertrouwd terrein: het Lee Valley VeloPark in Londen, de olympische wielerpiste waar hij op 7 juni 2015 zijn werelduurrecord vestigde. De 'British Rowing Indoor Championships' waren toegankelijk voor zowel profroeiers als recreatieve beoefenaars van 11 tot 88 jaar.

Vooraf reikten de ambities in het kamp van Wiggins ver voor de eerste grote test. Op roeimachine twaalf ging de voormalige renner van Team Sky vol voor een tijd iets boven de zes minuten. Een chrono die hem meteen ook dicht bij de olympische waarden zou brengen. 'Wiggo' klokte na 2.000 virtuele meters af op 06:22.5, goed voor een 21ste plaats.

Niet meteen de wedstrijd waarop Wiggins zelf had gehoopt, bleek achteraf. De vijfvoudig Olympisch kampioen stopte even voor een vermeende valse start en verloor zo behoorlijk wat tijd. Met 22 seconden achterstand op winnaar O'Neill stapte de ambitieuze 'Wiggo' ontgoocheld af.

Is it just me or does Sir Bradley Wiggins look a bit like a 1980s tennis player here at the British Rowing Indoor Championships? 🤔🎾@BBCBerkshire pic.twitter.com/X1Bn1qUqjZ Jack Winstanley(@ jhwinstanley) link

Uit de hand gelopen hobby

Werk op de plank dus voor Wiggins, die wordt getraind door de bekende roeicoach Eddie Fletcher en James Cracknell, meervoudig wereld- en olympisch kampioen in de twee- en vier-zonder-stuurman. Deskundigen die hij woensdag, na zijn laatste oefensessie, nog hulde bracht op Instagram. "Het waren negen geweldige leermaanden om deze fantastische sport onder de knie te krijgen."

'Wiggo' bekeerde zich na zijn afscheid aan de wielersport naar eigen zeggen tot het roeien "om fit te blijven en zijn fysieke conditie op peil te houden". Maar de hobby nam gaandeweg professionele proporties aan. "Omdat mijn testwaarden echt wel goed waren. Ik trainde al gauw zeven dagen per week." In die negen maanden onderging hij een indrukwekkende metamorfose.

Great Britain's Bradley Wiggins during the Open Men 2km during the British Indoor Rowing Championships at Lee Valley Veloparkhttps://t.co/ilffQk90ap



Pics by @StevenPaston pic.twitter.com/IiaT1ZZCkv PA Images(@ PAImages) link

Wurf: "Wiggins heeft alles om er in Tokio te staan"

Wiggins droomt er dus van om in 2020 als roeier naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan. Volgens ex-profrenner en tegenwoordig triatleet Cameron Wurf is die ambitie niet uit de lucht gegrepen. Wurf, zelf in een ver verleden nog roeier op de Olympische Spelen, denkt in een Britse podcast dat Wiggins alle troeven in handen heeft om Tokio te halen.

"We spraken elkaar al in 2013 in het peloton over roeien. Ik heb hem toen wat gepusht om het toch eens te proberen in die sport. Sindsdien is het razend interessant om hem te volgen. Qua tijd heeft hij al beter gedaan dan ik. Dus hij is zeker capabel om de Olympische Spelen te halen."

"Ik twijfel er eigenlijk niet aan. Hij heeft alles om daar te staan in eender welke sport. Wiggins is een kampioen en die hebben altijd iets speciaals. Hij benadert de roeisport trouwens ook heel stapsgewijs. Hij wil zijn gewicht nog op 100 kilogram brengen, maar met 92 kilo komt hij al aardig in de buurt. Nu moet hij enkel nog wat werken op zijn techniek. De kracht heeft hij sowieso."

The @RAPTCRowing team secretary, here with Sir Bradley Wiggins, competed at the British Rowing Indoor Championships today pulling an impressive 6:33.2. Indoor Rowing within the Army is a growing sport and the RAPTC are at the forefront. pic.twitter.com/TCDnKle27P RAPTC Rowing Team(@ RAPTCRowing) link

Instagram Bradley Wiggins aan het trainen voor het roeien.

Sir Bradley Wiggins, as you’ve rarely seen him before. pic.twitter.com/wggXX1YBgp Orla Chennaoui(@ SkyOrla) link

Welcome to the world of rowing in which you ask yourself everytime the same question just before starting a 2K race on the ergo: ‘Why the hell am i doing this?!’ #Wiggins @BritishRowing @WorldRowing @SirWiggo #NervousEyes pic.twitter.com/JNp6bAELcu Kenneth De Vlieger(@ Kennethdv) link

Instagram Bradley Wiggins begint zijn tweede carriere als roeier