Wie wordt speler en speelster van het jaar in het volleybal? Breng hier uw stem uit! Redactie

10 april 2018

06u00 0

De ontknoping in het volleybal nadert. Bij de mannen plaatste Maaseik zich als eerste voor de finales om het kampioenschap, terwijl Asterix Avo Beveren en Oudegem bij de vrouwen opnieuw strijden om de titel. Volgende week maandag staan alvast de Volleyproms op het programma in hotel Stiemerheide in Genk. Daar worden de laureaten van het seizoen gelauwerd. Iedereen kan zijn stem laten gelden: spelers en speelsters, clubdirigenten, bondsmensen, scheidsrechters en journalisten. Maar ook u kan, tot donderdag 12 uur, uw stem uitbrengen. Wie draagt uw voorkeur? Laat hieronder uw stem gelden!

Speler van het jaar:

Speelster van het jaar: