Wie is Nina Derwael, de nieuwe koningin aan de brug met ongelijke leggers? De jeugd van de topturnster door de ogen van mama Marijke Lammens Valerie Hardie

02 november 2018

17u25 177 Meer Sport Nina Derwael is wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers . De 18-jarige Truiense pakte uit met een indrukwekkende oefening én score en schreef met haar gouden plak Belgische turngeschiedenis. Dat verdient een grondiger kennismaking, met mama Marijke Lammens als spraakzame gids.

“Nina was er op alle vlakken vroeg bij, tot haar geboorte toe. Ze is meer dan drie weken te vroeg geboren. Gelukkig was Nina een makkelijke baby. Slapen was nooit een probleem. Maar zodra ze begon te kruipen of te lopen: de hel. Ook daar was ze snel bij. Eén dag voor haar elf maanden kon Nina al stappen. En mocht ik met het flesje achter haar aanhollen omdat ze niet meer op de schoot wou zitten. Ik vond altijd dat ze te licht woog, dat ze niet genoeg at.”

“Nina zat nooit stil. ’t Was een actief kind, een buitenkind. Niet het type dat rustig een tekening zat in te kleuren of met de poppen speelde. Neen, hoe wilder, hoe liever. Ze sprong van de kasten, zonder enige angst. Ze legde een mat op de ballenbak van de honden en gebruikte dat als trampoline. Ik noemde haar een Duracellkonijn omdat ze blééf gaan.

