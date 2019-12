Weyts brengt blitzbezoek aan Team Belgium: “Voor de hele regeerperiode gaan we 140 miljoen investeren in topsport” Redactie

06 december 2019

23u57 0 Meer sport Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was een opgemerkte gast op de olympische stage in het Turkse Belek. Hij maakte even tijd om met de atleten te praten en schetste voor hen de grote lijnen van zijn toekomstig beleid. Nadien sprak Weyts ook kort met de pers. Zaterdag keert hij alweer terug naar België.

"Ik vind het belangrijk om als nieuwbakken minister van Sport hier te zijn", stelde Weyts, die benadrukte dat hij op al zijn beleidsdomeinen (Onderwijs, Vlaamse Rand, Dierenwelzijn en dus ook Sport) extra middelen kreeg toegewezen. Voor topsportbeleid wordt het jaarlijkse budget met twee miljoen euro verhoogd tot 26 miljoen euro. Daarnaast wordt tien miljoen euro voorzien voor investeringen in topsportinfrastructuur. "Dat maakt dat we voor de komende regeerperiode een investering van 140 miljoen euro gaan doen in topsport., onderstreepte de minister.

Investeringen in topsportbeleid zijn volgens Weyts nodig omdat atleten met hun prestaties een significante impact hebben op de samenleving. "Ik heb dat ook zo uitgelegd aan de atleten”, aldus Weyts. “Hun prestaties leiden ertoe dat mensen gaan bewegen en sporten. Als je ziet dat het ledenaantal van de gymfederatie op enkele jaren tijd van 100.000 naar 120.000 is gestegen, dan speelt daar het effect van Nina Derwael. Hetzelfde kan je zeggen van het hockey."

Weyts had het ook over de discussie over de RSZ. “Ik vind het een beetje spijtig hoe die discussie gevoerd wordt. Het lijkt nu net alsof die fiscale voordelen enkel ten gunste zijn van topvoetballers die veel verdienen. Maar er zijn heel veel sporters die keihard werken, atleten die aan een heel laag loon werken en afhankelijk van dat systeem. Dus ik zou er vooral voor willen zorgen dat hetgeen nu aan fiscale voordelen wordt gegeven, dat dat ook bij de sport blijft, maar dat het wel leidt tot meer solidariteit tussen en binnen de sportfederaties. En dat de middelen ook effectief besteed worden aan de jeugdopleiding. Niet om, bijvoordeeld, het loon te betalen van jeugdspelers die uit Afrika komen.”

Top acht

De minister benadrukte daarnaast het belang om te blijven focussen op de atleten die de top acht kunnen halen. "De antipode van ons beleid is wat ik noem het poedersuikerbeleid. Je strooit wat poedersuiker op een taart en iedereen is tevreden want heeft iets gekregen. Maar dat blaas je zo weg. Daarom blijven we inzetten op de atleten die het talent en de ambitie hebben om top acht te halen."

Volgens Weyts heeft die aanpak er de voorbije jaren toe geleid dat het Vlaamse topsportbeleid successen heeft geboekt. "We zijn gegroeid in de breedte, dan denk ik aan sporten zoals taekwondo, en in de diepte want steeds meer van onze atleten maken aanspraak op een medaille. Volgens een prognose van Grace(note) maakt Vlaanderen op de Spelen in Tokio kans op zeven medailles. Dat is heel veel als je naar het verleden kijkt. Maar wie ben ik om een gerenommeerd internationaal bureau tegen te spreken?”