Werk aan de winkel voor Brecel op WK: 6-3 achter na eerste sessie LPB

23 april 2018

23u33 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 13) heeft nog een pak werk op de plank wil hij straks eindelijk de eerste ronde op het WK overleven. De jonge Limburger staat na de eerste sessie tegen de Brit Ricky Walden met 6-3 in het krijt. Dinsdagnamiddag om 15.30 uur wordt de partij, die naar een 'best of 19' wordt gespeeld, hervat.

Geen 25 minuten waren we ver in 'The Crucible' toen Brecel al tegen een dubbele achterstand aankeek. Walden domineerde de eerste twee frames, Brecel keek lijdzaam toe vanuit zijn stoel. Aan tafel geraakte onze landgenoot amper, Walden liet niks liggen.

De 'Belgian Bullet' toonde in het derde frame eindelijk wat van zijn klasse, al ging ook dat ei zo na nog naar Walden. De ervaren Brit, in 2013 halvefinalist in Sheffield, trok een 63-23-achterstand helemaal recht, waarna de beslissing op de herspotte zwarte bal moest vallen. Na een zenuwenspel van jewelste was het Brecel die met een gelukje het frame binnenhaalde. Het antwoord van Walden mocht er zijn. Een break van 105 was goed voor een eerste century en een 3-1-voorsprong. In zijn drie gewonnen kwalificatieduels had Walden ook al zeven centuries weggepot.

Met een break van 90 in het vijfde frame stoomde de Brit door naar 4-1. Bij 6-2 zag de situatie er nog wat somberder uit voor Brecel, al trok hij na een break van 89 in het negende frame toch nog met een positief gevoel de nacht in. Met 6-3 achter is er vandaag niettemin werk aan de winkel voor de Belg, die in Sheffield in 2012 en 2017 telkens al sneuvelde in de eerste ronde.

Vandaag vloog er met Shaun Murphy opnieuw een grote naam uit in de eerste ronde. De wereldkampioen van 2005 moest na een decider met 10-9 buigen voor de Welshman Jamie Jones. Eerder ging uittredend wereldkampioen Mark Selby al voor de bijl.

It was a must-win frame...



The Bullet fires in an 89 break to end the session 6-3 down in the first round of the @Betfred World Champs - can he turn things around tomorrow? He has it all to do tomorrow... Resumes 2:30pm ⏰#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/pxn1wtLJYJ World Snooker(@ WorldSnooker1) link

#WorldChampionship A late break of 89 redeems some hope for Brecel but Walden far stronger for his 6-3 lead. They play to a finish tomorrow afternoon. Stats via @BBCSport pic.twitter.com/0Hkvh54s5x World Of Snooker(@ worldofsnooker) link