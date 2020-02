Wereldtitelkamp legt Fury en Wilder geen windeieren: "40 miljoen euro winst voor elk" Bart Fieremans

24 februari 2020

06u38 0 Boksen De fel gehypete kamp tussen de zwaargewichten Tyson Fury en Deontay Wilder spekt ook hun bankrekening.

Contractueel is voor beiden een beurs van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) voorzien, maar volgens ESPN strijken Fury en Wilder gegarandeerd 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) op, plus een percentage aan inkomsten uit pay-per-view (PPV) die voor deze kamp in de VS ruw geschat tot 160 miljoen dollar (147 miljoen euro) kunnen opbrengen. Volgens Amerikaanse en Britse mediabronnen mogen de twee bokstitanen rekenen op wellicht meer dan 40 miljoen euro. (BF)

