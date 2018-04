Wereldrecordhouder Ironman brak zes maanden geleden zijn nek, maar maandag staat hij gewoon aan de start van de marathon van Boston Mike De Beck

14 april 2018

14u40

Bron: New York Times 0 Meer Sport Dat Tim Don een ijzeren wil heeft, is het minste wat je kan zeggen. De 40-jarige Engelsman brak zes maanden geleden in een fietsongeluk zijn nek, maar dat hield hem niet tegen om zich weer vol op de sport te richten. Met succes, want maandag staat Don gewoon aan de start van de marathon van Boston. Voor wie nog inspiratie nodig had: deze man zal daar ongetwijfeld wel voor zorgen.

Want inspirerend is het verhaal van de triatleet wel. In 2017 behoorde Don bij de absolute top in de wereld van de Ironman. In vijf van de zes wedstrijden waar hij aan deelnam, won de Engelsman ook. Met de Ironman in Brazilië als uitschieter. Op 28 mei stelde Don het wereldrecord met liefst vier minuten scherper. Het zag ernaar uit dat Tim Don een gooi zou doen naar de wereldtitel. Maar dan sloeg het noodlot toe.

"Pure marteling"

Twee dagen voor het wereldkampioenschap Ironman begon hij aan een laatste fietstocht ter voorbereiding van de belangrijke wedstrijd in Kailua-Kona, Hawaï. Tijdens zijn opwarming knalde een wagen vol in de zij van de Engelsman. Een ferme smak waar hij een gebroken nek aan over hield. Plots moest Don niet meer denken aan trainen, maar wel aan revalideren. Uiteindelijk koos hij voor de optie die de naam 'Halo' meekrijgt. "De 'Halo' is als een middeleeuws martelwerktuig", vertelde zijn dokter aan The New York Times. "Het is een ellendige ervaring, maar het is de beste optie voor een volledig herstel zonder beperkingen op lange termijn. Je neemt enkele pinnen van titanium en die schroef je dan in de schedel. Twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Die bevestig je dan aan metalen staven. Het is pure marteling, maar het werkt."

So a bit of madness for me... https://t.co/HXaQaHY18p Tim Don(@ trithedon) link

Opgeven staat echter niet in het woordenboek van de bikkelharde Don. "Als je een chirurg bent en iemand loopt over je hand, dan ga je nog altijd proberen om terug te komen", vertelde Don zelf. "Ik heb nooit een andere job gehad en deze sport is mijn manier van leven. Ik ken geen andere manier." De eerste maanden die volgden waren een pure hel voor de triatleet. Drie maanden lang mocht de man niet bewegen in zijn stoel en de eerste drie weken kon hij van de pijn niet langer dan 90 minuten slapen. Wanneer zijn vrouw de wonden op zijn hoofd met een spons probeerde schoon te maken, viel Don zelfs bijna flauw. Enkel en alleen door de pijn.

Super happy 3rd in the 🌍@IRONMANtri #IM703WC @Jgomeznoya #hero 1st @benkanute #monster 2nd Chattanooga you were awesome 🏁🇬🇧😜🍻@koruptvision pic.twitter.com/iqJyRs1m8L Tim Don(@ trithedon) link

Ontsnapt aan de dood

Maar Don staat er zo stilaan weer. Maandag verschijnt hij al aan de start van de marathon van Boston en in juli wil hij weer deelnemen aan een Ironman. "Ik ga de grenzen verleggen en proberen om er zo snel mogelijk weer te staan. Zelfs proberen om beter te worden dan voordien. Waarom niet?" Aan ambitie ontbreekt het Tim Don duidelijk niet, maar de sportman kroop wel door het oog van de naald. "Hij had het equivalent van een 'hangman' breuk", licht zijn dokter Alan Villavicencio toe. "Dus hij heeft geluk gehad dat hij niet stierf want net als je wordt opgehangen, kan je met deze blessure soms niet meer ademen."

Had a chance to gather my thoughts after setting the @IRONMANtri WR in a series of interviews Pt1 07:40:23AM tomorrow check my FB page 🏁🇬🇧👊 pic.twitter.com/QoQrgJMMOF Tim Don(@ trithedon) link

"Ik wil de beste zijn"

Ondertussen staat zijn wereldrecord nog steeds op de tabellen en Tim Don is niet meteen van plan om dat zomaar cadeau te doen. "Ik weet alleen dat ik het een kans moet geven, want we proberen allemaal sneller te zijn. En wanneer ik hier zit, proberen ze mijn wereldrecord te breken. Ik wil gewoon niet tweede worden in de wereld. Ik wil de beste zijn, wat er ook gebeurt, en ik zal er alles aan doen om dat te worden. Maar als ik mijn nek een tweede keer breek, kan ik dit echt niet meer opnieuw doen."