Wereldrecord voor Amerikaanse shorttrackers in Shanghai Redactie

13u18

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport De Amerikaanse shorttrackers, een maand geleden nog tegenstander van België in een B-finale, hebben in Shanghai het wereldrecord over de 5.000 meter aflossing vebeterd. Het viertal kwam uit op 6 minuten en 29,052 seconden. Zuid-Korea eindigde als tweede, wereldbekeraanvoerder Canada werd derde.

Het gebeurde tijdens de derde wedstrijd in het Audi World Cup-circuit. In de tweede krachtmeting, in Dordrecht, verloren vier Belgische schaatsers in de B-finale van de Amerikanen. Als gevolg van een straf lagen Jens Almey, Stijn Desmet, Ward Pétré en Rino Vanhooren er in Shanghai al na de eerste ronde uit.

Door de vroege uitschakeling is België van de negende naar de tiende plaats op de voorlopige rangschikking gezakt. Na de wedstrijd van volgende week in Seoul wordt een eindstand opgemaakt. De beste acht plaatsen zich voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

Op de laatste dag van het toernooi in het Oriental Sport Center in de miljoenenstad Shanghai wonnen de Canadese Kim Bouton en de Chinees Dajing Wu de 1.000 meter. De Belgische schaatsers hadden zich niet voor de kwartfinales gekwalificeerd. Op de eindlijst op dit onderdeel is Hanne Desmet met een 27ste plaats de beste. In de worldcup-ranking is Desmet 43e. Broer Stijn klasseerde zich als 39ste, Almey als 44ste, in het klassement voor de wereldbeker figureren zij als 47ste en 78ste.