Wereldkampioenen golf Pieters en Detry genieten na: “Met je beste vriend voor je land spelen, maakt alles nog mooier” GVS

04 december 2018

19u52

Thomas Pieters en Thomas Detry blikten in het Huis van de Sport in Gent terug op hun overwinning op het WK voor landenploegen. "Het was één van de mooiste momenten in mijn golfloopbaan", verklaarde de 26-jarige Pieters. "Voor je land spelen is altijd iets speciaals en dat samen met je beste vriend doen, maakte het nog mooier."

"Eindelijk won ik nog eens. Het was al weer twee jaar geleden. Als je ziet dat de allergrootste golfers op deze trofee gegrift staan, ben ik fier dat ik deze beker mee naar België mocht nemen."

"Voor mij was het ook twee jaar geleden dat ik een overwinning mocht proeven", pikte de 25-jarige Detry in. "Ik keek echt naar dit toernooi uit. De eerste dag was het alsof we samen een vriendschappelijk partijtje golfden, maar op dag twee waren de weersomstandigheden slecht en was het echt knokken om overeind te blijven. Op de derde dag sloegen we een kloof en in de slotronde hielden we stand. Het is voor mij een droom die werkelijkheid is geworden. We kennen elkaar al jaren van op de topsportschool en later ook van de Universiteit in Illinois, waar we een aantal jaren hebben samen gespeeld. Ik heb weer veel bijgeleerd en ben het voorbije seizoen een betere golfer geworden. Volgend jaar wil ik een toernooi winnen en in de top honderd van de wereld eindigen."

"Ik heb een jaar met ups and downs achter de rug en weinig kans gehad om een toernooi te winnen", klinkt het bij Pieters. "Het missen van de Ryder Cup was echt een teleurstelling, maar wie weet spelen we binnen twee jaar samen in de Ryder Cup. We hebben nu toch bewezen dat we een fantastisch team zijn. Voor mij komt het er net als voor ‘mijn kleine broer’ op aan om een overwinning te boeken. Een toernooi dat dit seizoen met stip staat aangeduid is het Belgian Knockout in Schilde, van 39 mei tot 2 juni. Detry, Nicolas Colsaerts en ikzelf zullen daar voor eigen publiek strijden om de titel.”