Wereldkampioene na fenomenale oefening! Nina Derwael schrijft Belgische turngeschiedenis met goud aan brug met ongelijke leggers GVS

02 november 2018

16u38

Bron: Eigen berichtgeving 249 Meer Sport Ze heeft het geflikt. Nina Derwael (18) maakte in de finale van de brug met ongelijke leggers haar favorietenrol waar en veroverde met overmacht de gouden medaille op het WK turnen. Ze is daarmee de eerste Belgische gymnaste die zich tot wereldkampioene kroont. Historische prestatie.

Derwael leverde een oefening tot in de perfectie af. Met 15.200 punten zette ze dan ook haar topscore neer. Ze vloog meteen in de armen van haar coach: dit móést goud zijn. En zo geschiedde. Geen enkel meisje kwam nog maar in de buurt van de Truiense. De Amerikaanse Simone Biles werd tweede met een score van 14.700, het verschil spreekt boekdelen. De Duitse Elisabeth Seitz ging met een score van 14.600 met brons aan de haal.

Nina Derwael wordt WERELDKAMPIOEN! #gogymtastic pic.twitter.com/z4BVftoP7w Gymfed(@ gymfed) link

Derwael schreef eerder al Belgische geschiedenis: ze won als eerste gymnaste EK-goud in 2017, als eerste won ze WK-brons in 2017 en twee EK-medailles (goud en zilver) in 2018. Daar voegt ze nu dus als eerste Belgische ooit een WK-gouden medaille aan toe. Topprestatie!

Derwael eindigde gisteren in de allroundfinale op de vierde plaats. Morgen kan de Belgische op de balk een tweede medaille veroveren.