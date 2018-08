Wereldkampioene! Emma Plasschaert pakt eerste Belgische gouden medaille ooit op WK zeilen MDB

10 augustus 2018

15u15 0 Meer Sport Emma Plasschaert heeft zich vandaag tot wereldkampioene gekroond in de Laser Radial-klasse. Daarmee schrijft onze 24-jarige landgenote geschiedenis. Het is namelijk de eerste Belgische gouden medaille ooit op een WK zeilen.

"Ik hoop echt dat ze wint." Hoewel Evi Van Acker objectief moest blijven als commentator voor de livestream voor World Sailing TV, duimde ze voor haar landgenote. Wereldkampioene worden in de Laser Radial-klasse lukte zelfs de bronzenmedaillewinnares van de Spelen in Londen niet (telkens zilver in 2011 en 2017). Vandaag lag er dan ook een unieke kans te wachten voor Emma Plasschaert.

Onze landgenote had er namelijk tien bijzonder constante regatta's op zitten in het Deense Aarhus. Voor de start van de Medal Race was ze al zeker van de zilveren medaille, maar haar droom kleurde uiteraard goud. Daarvoor moest ze vandaag minstens in de top zes eindigen en in de buurt blijven van Marit Bouwmeester. Ze ging alvast van start met een zevende plek.

De verschillen waren miniem in de medaillerace, de zeilsters gaven elkaar dan ook weinig ruimte. "Ik ben echt nerveus", liet Van Acker zich ontvallen. Van zeven ging het naar acht, dan weer naar de vijfde plek. Plasschaert moest vooral Marit Bouwmeester in de gaten houden. Ook al eindigde onze landgenote niet in de top zes, dan nog mocht ze maximaal vijf plaatsen na de Nederlandse olympische kampioene eindigen.

