Wereldkampioene afdaling scheurt kruisbanden: geen Winterspelen PL

21u28

Bron: belga/afp 1 REUTERS Meer Sport De Sloveense Ilka Stuhec, wereldkampioene in de afdaling, heeft haar kruisbanden gescheurd aan de linkerknie, waardoor deelname aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in februari uitgesloten is. Dat meldt haar manager.

"Tijdens haar training in Pitzal (Oostenrijk) kwam Ilka Stuhec ten val. Ze heeft zich geblesseerd aan de linkerknie", klonk het in een communiqué. "In dit stadium lijkt het erop dat Ilka het grootste deel van het seizoen zal moeten missen, en niet alleen verstek zal moeten geven voor de Wereldbeker, maar ook voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea."



"Droevig en razend, maar tegelijk gemotiveerd om terug te vechten", tweette de Sloveense kampioene zelf. Vorig jaar groeide de 26-jarige Stuhec uit tot de revelatie op de snelheidsproeven, toen ze het goud binnenhaalde op de afdaling van het WK in Saint-Moritz (Zwitserland). Ze behaalde een tweede plaats op de Wereldbeker en de reuzenslalom en posteerde zich op de tweede plek van het algemeen klassement, na de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.