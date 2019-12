Wereldkampioen tempert euforie rond dartssensatie Sherrock: “Ze heeft nog niets gewonnen” LPB

27 december 2019

08u29

Bron: Newschain 0 WK darts Wordt het drie op een rij voor Fallon Sherrock? De Britse dartssensatie treedt deze namiddag aan in haar derde ronde op het WK PDC in het Londense Alexandra Palace. Na zeges tegen haar landgenoot Ted Evetts en de Oostenrijkse topper Mensur Suljovic zijn de verwachtingen hooggespannen. Wereldkampioen Michael van Gerwen tempert de euforie.

“Iedereen maakt van Fallon Sherrock nu ‘a big thing’, maar ik wist altijd al waartoe ze in staat was. Dus ik ben helemaal niet verrast door haar succes”, zegt Van Gerwen, drievoudig wereldkampioen PDC. “Sherrock doet het hier heel goed. Met haar gemiddeldes en haar percentages op de dubbels zorgt ze voor een revolutie binnen het vrouwendarts. Mààr: ze heeft nog niets gewonnen. Ze zei onlangs tegen mij: ‘Ik moet nu veel interviews doen’. Ik antwoordde: ‘Nu weet je hoe ik me de laatste acht of negen jaar voel’. Als je met mannen gaat spelen, krijg je ook dezelfde behandeling.”

Van Gerwen gunt Sherrock de schijnwerpers, maar wil zich vooral focussen op zijn eigen prestaties. “Ik ben er niet in geïnteresseerd om iemand advies te geven”, luidt het bij ‘Mighty Mike’. “Ik ben hier voor mezelf, om het WK te winnen. Wat zij doet, maakt me niet echt uit. Het is geweldig voor haar en voor de dartssport, maar wat zij of Gerwyn Price presteert, ligt niet in mijn handen. Ik ben de wereldkampioen, ik kom op voor mezelf. De andere darters boeien me niet zo.”

Fallon Sherrock treedt straks aan in de namiddagsessie (derde wedstrijd vanaf 13u30) in Alexandra Palace. Haar tegenstander is haar landgenoot Chris Dobey, nummer 22 van de wereld.