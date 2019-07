Wereldkampioen sloopte bloedstalen met hamer, nu is zwemrivaal dé held door podium niet met hem te delen VH/GVS

22 juli 2019

18u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK Zwemmen Hij veroverde een vierde opeenvolgende wereldtitel op de 400 meter vrije slag, toch krijgt Sun Yang bakken kritiek. De 27-jarige Chinees werd al meerdere keren in verband gebracht met dopinggebruik - zo vernielde hij vorig jaar nog bloedmonsters voor de ogen van de dopingcontroleurs. Het TAS schuift de zaak op de lange baan, winnaar van de bronzen medaille Mack Horton ging uit onvrede dan maar naast het podium staan. “Toen hij binnenkwam in de eetzaal, begon iedereen spontaan te applausdieren.”

“This is going to continue to brew over the next 12 months.”



Tensions were high on the men’s 400m free podium, Australian Mack Horton refused to stand next to Chinese swimmer Sun Yang who's facing allegations of doping rule violations that could result in a #Tokyo2020 ban pic.twitter.com/9QN1VfUln7 CBC Olympics(@ CBCOlympics) link

Driemaal olympisch kampioen, achtvoudig wereldkampioen. De 27-jarige Sun Yang zwom al een aardig palmares bij elkaar. Toch krijgt de Chinees al jarenlang de wind van voren. Het begon met een positieve dopingtest in mei 2014, voor het verboden middel trimetazidine. Vreemd genoeg raakte dat nieuws pas in november, nadat zijn korte schorsing al was afgelopen, bekend. ‘Rising Sun’ hield vol dat hij het product nam voor hartklachten, de Chinese zwembond ontkende dan weer dat ze hun ster met een fluwelen handschoen aanpakten of de affaire in de doofpot wilden steken.

Hamer

Een eenmalige misser? Niets van. In september vorig jaar ging het weer fout. Sun kreeg op een avond onaangekondigd dopingcontroleurs over de vloer in z’n huis in de provincie Zhejiang. Ook Suns moeder Ming Yang, zijn vaste arts Ba Zhen, die op dat moment al twee schorsingen achter de rug had, en een lijfwacht waren aanwezig. Wat zich in de woonst van Sun afspeelde, tartte alle verbeelding.

Volgens een woedende Sun hadden de controleurs niet de juiste papieren op zak en gebeurde de afname niet volgens de correcte procedure. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, want plots beval de zwemmer z’n lijfwacht om alle gevulde buisjes met een hamer kapot te slaan. Sun zou ook alle documenten in stukken hebben gescheurd. Na vier uur vertrokken de verbaasde controleartsen met lege handen.

Paars

Als bij wonder haalde de Chinees zelf z’n slag thuis. Want hoewel de Internationale Zwemfederatie (FINA) er geen enkel twijfel over laat bestaan dat Sun zich zondigde aan een ernstige dopinginbreuk, werd hij... vrijgesproken. Te wijten aan nonchalance. De FINA stuurde de controleurs immers een gezamenlijke brief om de controleartsen op te roepen alle zwemmers in de groep van Sun te testen. Volgens Suns advocaat moest er voor elke atleet een aparte brief zijn opgesteld. Het Dopingpanel bevestigde die stelling. Sun werd tot ieders verbazing vrijgesproken.

Toen ik de eetzaal binnenwandelde, kwam Horton net op hetzelfde moment binnen. Bijna iedereen begon spontaan te applausdieren. Geweldig. Tweevoudig olympisch kampioene Lilly King

Die vrijspraak zorgde vorig jaar voor een storm van verontwaardiging bij de collega’s. Topzwemmer Camille Lacourt haalde zelfs de sloophamer boven. “Sun? Die plast gewoon paars door alle doping. Het is een schande hoe hij onze sport op deze manier schade mag toebrengen.” Ook het Wereldantidopingagentschap was niet te spreken over het verdict en ging in beroep bij het Internationale Sporttribunaal. Het TAS wacht tot het einde van dit WK voor de uiteindelijke beslissing.

Eén meter

Dus mag Sun deze week aantreden in Zuid-Korea, én winnen. Hij behaalde dit weekend voor een vierde keer op rij de wereldtitel op de 400 meter vrije slag. De ontlading was enorm - twee keer hief hij de armen omhoog, twee keer sloeg hij op het water. Mét een oerkreet. Felicitaties van zijn concurrenten kwamen er niet.

Mack Horton, de Australiër die de bronzen plak in de wacht sleepte, ging zelfs nog een stapje verder. Tijdens de ceremonie was ie niet zinnens om een podium te delen met Sun. Nummer drie Gabriele Detti uit Italië poseerde wel naast Sun, terwijl Horton ook bij de ereronde nadien iedere keer een meter afstand hield. “Het is heel simpel, ik heb geen tijd of respect voor atleten die zich zondigen aan doping”, liet Horton zich ontvallen. “Hij testte al positief, hoe kan hij in godsnaam deelnemen?” Sun liet het niet aan z’n hart komen. “Dat hij geen respect heeft voor mij, vind ik oké. Dat hij geen respect toonde voor China, is erg. Ik heb eigenlijk medelijden met hem.”

Mack Horton stood up for what he believed and chose not to respect someone who has knowingly cheated the system. Not sure how we can ever find fault in that. Not sure I’d stand alongside someone who smashed his own drug samples with a hammer. Etiquette or not! Darren Parkin(@ Darren_Parkin) link

De actie van Horton werd op gejuich onthaald. “Met een heleboel atleten keken we naar die ceremonie”, zei tweevoudig olympisch kampioene Lilly King tegenover Amerikaanse media. “Toen ik nadien de eetzaal binnenwandelde, kwam Horton net op hetzelfde moment binnen. Bijna iedereen begon spontaan te applausdieren. Het was geweldig om zien hoe iedereen achter z’n daden stond. De FINA komt niet voor ons op, dan moeten de atleten dat zelf maar doen.” De FINA stuurde Horton vandaag alvast een “waarschuwingsbrief. “Onze atleten en hun entourages moeten hun verantwoordelijkheden opnemen en de regels respecteren. Onze evenementen gebruiken om persoonlijke meningen te uiten, kan niet”, klonk het in een statement.

Absolutely awesome to see @_mackhorton protesting clean sport by not getting up on the podium next to Sun Yang #cleansport pic.twitter.com/6WFJ8LhV8H David McKeon(@ DavoMcKeon) link