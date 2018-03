Wereldkampioen Glory Rico Verhoeven: "Van deze Badr lig ik niet te draaien in mijn bed"

05 maart 2018

Nederlands wereldkampioen kickboksen bij Glory, Rico Verhoeven, heeft zich licht verbaasd over het gevecht tussen zijn gedroomde tegenstander Badr Hari en Hesdy Gerges, afgelopen zaterdag. "Laat ik het zo zeggen: van Badr Hari in deze vorm lig ik niet te draaien in mijn bed.''

Badr Hari stond zaterdagavond in Ahoy voor het eerst sinds zijn roemruchte gevecht tegen Rico Verhoeven (december 2016) in de ring. Badr zag er met slechts 101 kilo afgetraind uit en won na drie ronden op punten van Gerges. Maar beide mannen leken na anderhalve ronde al vermoeid.

Dat viel ook Rico op: "De energie leek in de loop van de tweede ronde al op. Van Hesdy snap ik dat nog wel, Badr raakte hem een aantal keer vol op het lichaam en dan sla je als het ware de lucht, de energie eruit. Maar Badr zelf leek ook naar adem te happen.''

Sommige kickbokskijkers vonden de sterk afgevallen Badr er 'slecht' uitzien. In aanloop naar dit duel bestreed Rico dit. "Slecht? Het zag er in mijn ogen goed uit. Alleen: dit ís gewoon Badr Hari's natuurlijke vorm en gewicht als hij dus níet de hele dag aan de gewichten hangt en zichzelf oppompt, zoals hij voor het gevecht met mij had gedaan. En dan zie je wel hoe moeilijk het is om tegen iemand te boksen als Hesdy, die een stuk zwaarder is. Hesdy kwam zeker in de eerste ronde steeds naar voren. En al is Badr de beter bokser, hij wist Hesdy gewoon niet achteruit te dringen. Omdat Hesdy gewoon veel zwaarder is," aldus Rico die zelf al gauw 116 kilo weegt tijdens gevechten, terwijl hij dan ook nog in topconditie is.

"Het zal mij dus echt nooit gebeuren dat ik een gevecht verlies op conditie. Want dan verlies je niet van je tegenstander maar van jezelf,'' aldus Rico. "Je zag ook dat Badr moeite had met de kicks van Hesdy op zijn benen. Misschien dat Badr last had van 'ringroest', zo noemen wij dat: hij heeft een tijd niet gevochten, dus er komt de nodige spanning bij kijken. En dat kost ook veel energie.''

Samengevat was Rico niet onder de indruk van Badr Hari, de man tegen wie hij eind 2016 drie rondjes bokste en won, omdat Badr geblesseerd raakte. Dat gevecht in het Duitse Oberhausen trok gigantisch veel aandacht en publiciteit. Vanwege het suffe einde van het gevecht, droomt de vechtsportwereld van een rematch. Beide kickboksers hebben ook gezegd dat te willen.

De comeback van Badr zaterdag in de ring, bezorgt Rico allerminst kopzorgen. "Kijk, we zijn vechters, je moet altijd beducht zijn op iets onverwachts, op een risico, een gevecht kan door één klap anders verlopen. Maar ik kan niet zeggen dat ik na het gevecht van zaterdag draaiend in mijn bed lag, van: ik moet me zorgen maken, of zo. Nee. Ik ben altijd klaar voor elk gevecht, drie of vijf ronden, wel of niet om de wereldtitel, maakt me niet uit.''

En lachend: "Badr heeft misschien niet de conditie voor vijf ronden, maar hij zegt altijd 'dat-ie die niet eens nodig heeft'. Dan zou ik zeggen, laten we het dan zo snel mogelijk doen.''