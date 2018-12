Wereldkampioen Cross uitgeschakeld bij laatste 16 op WK darts Redactie

28 december 2018

23u49

Bron: AD.nl 0 Meer Sport Het WK darts krijgt een nieuwe kampioen. Zoveel is zeker na de verrassende uitschakeling van titelverdediger Rob Cross door toedoen van Luke Humphries: 2-4. De Brit schakelde ook al onze landgenoot Dimitri Van den Bergh uit.

Cross liep aanvankelijk nochtans 2-0 uit. ‘Voltage’ stond genadeloos te finishen en liep weg bij zijn tegenstander. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar toen kreeg Humphries het op zijn heupen. ‘Cool Hand Luke’ pakte op de belangrijke momenten uit met een paar sterke finishes, waaronder 115 om terug te komen tot 2-1, en hij zorgde er zo voor dat alles te herdoen was.

Humphries had het momentum aan zijn zijde en trok dat door in de vijfde set. Even later was het plots 3-2 in sets voor de man die pas voor de tweede keer meedoet in Ally Pally - datzelfde geldt overigens voor de wereldkampioen. Even later kwam hij ook nog terug van een 0-2-achterstand in de zesde set om zijn plaats in de kwartfinales veilig te stellen.