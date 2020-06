Wereldkampioen boksen Anthony Joshua betoogt mee tegen racisme: “Wij betogers vormen het vaccin” Redactie

07 juni 2020

08u50

Bron: Belga 0 Meer Sport De Britse wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten Anthony Joshua heeft zaterdag deelgenomen aan een protestmars tegen politiegeweld en racisme. Hij deed dat in zijn geboortestad Watford.

“Wij betogers vormen het vaccin voor het virus dat ik racisme noem”, verklaarde de boksvedette. “Hoelang gaan we nog toelaten dat racisme in onze gemeenschap aanwezig is? Jullie zijn het vaccin, ik ben het vaccin.”

Joshua noemde de dood van George Floyd “onvergeeflijk”. “Iemand het leven ontnemen, dat valt niet te vergeven”, benadrukte de 30-jarige Brit. “Maar iemand zijn rechten ontzeggen, hem onderdrukken, hem uitlachen, beledigen ... dat is ook een manier om hem langzaam te doden en de ziel uit zijn leven te halen”, ging Joshua verder.

Joshua droeg tijdens de betoging een kniebeschermer en maakte af en toe gebruik van krukken, maar volgens een woordvoerder ging het slechts om een “voorzorgsmaatregel”. De bokskampioen zou begin deze week op training een lichte pijn aan de linkerknie hebben gevoeld.

Joshua zou zijn zwaargewichttitels op 20 juni in het stadion van Tottenham verdedigen tegen Kubrat Pulev maar die kamp werd door de coronacrisis uitgesteld. Pas in oktober wordt Joshua volgens zijn promotor opnieuw in de ring verwacht.