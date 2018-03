Wereldcoach voor Red Dragons: Italiaan Andrea Anastasi (57) leidt België op WK volley



Bruno Verdood

14 maart 2018

14u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Belgische volleybalbond heeft de hoofdvogel afgeschoten in zijn zoektocht naar een waardige vervanger voor Vital Heynen, die een maand geleden het aanbod van de Poolse wereldkampioen verkoos boven een verdere samenwerking met de Red Dragons. Uit de lange lijst – hoofdzakelijk buitenlandse – kandidaturen werd de Italiaan Andrea Anastasi (57) uitverkoren. Ooit topspeler, vandaag een coach met wereldfaam.

De Belgische volleybalbond reageerde een maand geleden eerder verrast op de contractbreuk van Vital Heynen, maar zat daarna snel te broeden op het plan om een spectaculaire vervanger uit de hoge hoed te toveren. De lange lijst kandidaturen was indrukwekkend. Toen ook de Italiaan Andrea Anastasi zich meldde, sloeg men op de bond haast achterover. Een internationale topper, met ervaring op WK’s, EK’s, Olympische Spelen, World League én de coach die Spanje én Polen Europees kampioen maakte. Charismatisch man, door de looks en zijn grijze haren de 'George Clooney' van het volleybal.

Vandaag is Anastasi nog aan de slag in Polen bij Gdansk – derde in de competitie (Kedzierzyn met Red Dragon Sam Deroo is autoritair leider) én onlangs de beker gewonnen. Een delegatie van de Belgische bond vloog dinsdag naar Polen om er te onderhandelen met Anastasi. Vrij snel werd een akkoord gevonden en een contract getekend – tot en met het EK 2019 en een mogelijke verlenging als België zich kan plaatsen voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio.

WK in september

Gdansk zelf – waar de Italiaanse coach, met een verleden als receptie-hoekspeler bij Italiaanse topclubs, ook volgend seizoen aan de slag zal blijven –, werd gisternamiddag op de hoogte gebracht. Daar reageerde men geschokt op het verrassende nieuws. Ook de Belgische spelersgroep kreeg later op de dag het blije nieuws te horen. Ploegkapitein Sam Deroo was alvast laaiend enthousiast. In het begin vol ongeloof, daarna ferm onder de indruk: "Super! Ik ben verrast. Dat is geweldig nieuws. Een toptrainer met een indrukwekkend palmares. We leggen de lat weer wat hoger." Het was trouwens Anastasi die met Gdansk het team van Deroo (Kedzierzyn) uitschakelde in de halve finales van de Poolse beker. "Ik ga Sam nóg beter maken", grapte Anastasi, die goed weet wat voor vlees hij in de kuip heeft bij de Belgische ploeg (naast Deroo speelt ook Tomas Rousseaux in de Poolse competitie, afgelopen weekend bij Olsztyn nog uitgeroepen tot MVP na de 1-3-zege op Lubin waar hij 31 punten scoorde, red.). En ook jong aankomend talent zal verder worden gescout.

"Ik ben trots dat ik de Red Dragons straks in september mag leiden op het WK (in Italië, zijn heimat: "Dat wordt ons eerste doel") en op het EK 2019 (in België, Frankrijk, Nederland en Slovenië: "Een mooie uitdaging"). Na Italië, Spanje en Polen is België mijn vierde land als bondscoach. Ik zie veel mogelijkheden met de Red Dragons, het is een zeer interessante groep. Ik wil er successen mee nastreven. Beter doen dan wat het team al bereikt heeft (vierde op het jongste EK, red.)."

Andrea Anastasi is met Gdansk nog aan de slag in de Poolse play-offs, maar komt op zondag 8 april naar België voor zijn voorstelling. Bij de nationale ploeg zal hij zich laten omringen met eigen mensen waarmee hij al een tijdje samenwerkt, naast ook Belgen zoals wellicht Brecht Van Kerckhove. Na de titelfinales in België – begin mei – worden de internationals verzameld en zal Anastasi bij een eerste oefenwedstrijd op Belgische bodem kunnen kennismaken met het Belgische publiek.

Portret Andrea Anastasi

• Geboren: 8 oktober 1960 in Poggio Rusco (Lombardije)

CARRIERE ALS SPELER

1977-’80 Parma (Ita)

1980-’83 Modena (Ita) – kampioen ’81 + CEV-winnaar ’83

1983-’87 Falconara (Ita) – CEV-winnaar ’86

1987-’91 Treviso (Ita) - CEV-winnaar ’91

1991-’92 Schio (Ita)

1992-’93 Gioia del Colle (Ita)

CARRIERE ALS COACH

1994-’95 Brescia (Ita)

1995-’99 Montichiari (Ita)

1999-’03 ITALIË

Goud World League ’99

Goud EK ’99

Goud World League ’00

Brons OS ’00

Zilver World League ’01

Zilver EK ’01

Brons World League ’03

2003-’05 Piemonte (Ita)

2005-’07 SPANJE

Goud EK ’07

2007-’10 ITALIË

2011-’13 POLEN

Brons World League ’11

Brons EK ’11

Zilver WK ’11

Goud World League ’12

2014-’18 Gdansk (Pol)

Bekerwinnaar ’15

Vicekampioen ’15

Winnaar Supercup ’15

Bekerwinnaar ’18

* Coach van het jaar in Italië (2000)

* Coach van het Jaar in Polen (2011 en 2012)

* Bracht Polen van plaats 11 naar 3 op de wereldranking