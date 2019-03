Wereldatletiekbond verlengt schorsing van Rusland XC

11 maart 2019

12u11

De Wereldatletiekbond IAAF houdt vast aan de schorsing van Rusland die sinds november 2015 van kracht is. Dat heeft de instantie laten weten tijdens een bijeenkomst in Doha.

De Russische Atletiekfederatie voldoet volgens de IAAF nog steeds niet aan twee voorwaarden, die cruciaal zijn om een einde te maken aan de ban. Zo moet Rusland de stalen die het Wereldantidopingagentschap WADA medio januari in beslag nam in een lab in Moskou, ongeschonden teruggeven. Ook moeten de Russen alle kosten die de dopingzaak met zich meebrengt, betalen. Pas als Rusland met deze twee voorwaarden instemt, kan de schorsing aflopen.

De Russische Atletiekfederatie is sinds november 2015 geschorst nadat een grootschalig door de staat gesteund dopingnetwerk aan het licht kwam. Russen mogen sindsdien wel als neutrale atleten deelnemen aan internationale competities. Dan moeten ze wel voldoen aan de eisen van de Doping Review Board.