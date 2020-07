Wereldatletiekbond dreigt met schrapping Russische atletiekfederatie als het ruim vier miljoen euro aan boetes niet betaalt Redactie

30 juli 2020

19u31

Bron: Belga 0 Atletiek Wereldatletiekbond World Athletics dreigt ermee de Russische atletiekfederatie (RusAF) als lid te schrappen als ze de openstaande betaling van vijf miljoen dollar (4,24 miljoen euro) aan boetes en 1,31 miljoen dollar (1,11 miljoen euro) aan andere kosten niet zal betalen voor 15 augustus. Dat meldt World Athletics donderdag.

World Athletics volgt op die manier de aanbevelingen van de Taskforce die toezicht houdt op de Russische atletiekwereld. “We hebben de voorbije vijf jaar erg weinig verandering vastgesteld wat betreft de Russische atletiekcultuur”, gaf Rune Andersen, hoofd van de Taskforce, meer uitleg. “Dit ondanks de enorme hoeveelheid tijd en energie die de Taskforce gespendeerd heeft aan het helpen van RusAF en de Russische atletiekwereld om zichzelf te hervormen, ten voordele van alle zuivere Russische atleten.”

De RusAF is sinds 2015 geschorst toen het dopingschandaal in de Russische atletiekwereld aan het licht kwam, maar de spanningen met de Wereldatletiekbond liepen de voorbije maanden verder op, nadat World Athletics in november 2019 besliste om de herintegratieprocedure van de RusAF te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko. De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde de zwaarste sanctie te overwegen - uitsluiting van de Russische federatie - maar World Athletics besloot de Russen nog één kans te geven. Midden maart besliste de federatie dat nog maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Rusland werd bovendien een boete van 10 miljoen dollar opgelegd. De helft daarvan was te betalen voor 1 juli, de andere helft is voorwaardelijk. En het is die schijf van vijf miljoen euro, te betalen dus voor 1 juli, die de Russen nog niet overgeschreven hebben.

Zolang de RusAF de achterstallige betaling niet inlost, is het quotum van tien Russische atleten die gemachtigd zijn om onder neutrale vlag aan grote events deel te nemen, ook opgeschort.