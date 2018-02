Wereldantidopingagentschap uit "grote bezorgdheid" over beslissing van het TAS Redactie

Bron: Belga 0 Meer Sport Het Wereldantidopingagentschap (WADA) reageert "met grote bezorgdheid" op de beslissing van het Sporttribunaal TAS vandaag om de schorsing van 28 Russische sporters te annuleren. Dat laat het vanavond weten in een mededeling.

Het WADA zegt "de intentie van het IOC te steunen om alle opties te overwegen, inclusief de mogelijkheid in beroep te gaan bij het Federaal Tribunaal van Zwitserland". Het antidopingagentschap onderstreept dat de "sporters deel uitmaakten van het systematisch Russisch dopingsysteem".

De beslissing van het TAS zal volgens het WADA "onbegrip en frustratie uitlokken bij andere sporters". Dat het beroep van elf sporters bij het TAS niet aanvaard werd, is voor het WADA het bewijs dat het IOC gelijk had om de Russische sporters die aanwezig waren in Sochi te weren van de Spelen in Zuid-Korea. "Het verwerpen van het beroep van de elf andere sporters bevestigt de conclusies van de Commissie Schmid van het IOC, die de structurele manipulatie van dopingcontroles onderzocht."