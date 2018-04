Wendy Jans hekelt intrekken financiële steun door Belgische snookerbond: "Na alles wat ik heb gedaan, krijg ik dit in return. Respect?" Redactie

25 april 2018

14u30

Bron: Belga 0 Meer Sport Snookerkampioene Wendy Jans heeft op Facebook haar ongenoegen geuit over de Belgische snookerfederatie. Jans, zevenvoudig wereldkampioene en elfvoudig Europees kampioene, moet het op het EK in Boekarest (23-29 juni) zonder financiële steun van de snookerbond doen. "Na alles wat ik de laatste 20 jaar gedaan heb voor het snooker in België, krijg ik dit in return. Respect?", reageerde de Limburgse furieus.

"Vandaag ontving ik volgend nieuws van de Belgische snookerfederatie", opende de 34-jarige Jans in haar post op Facebook. "Zoals elk jaar vindt in juni het EK snooker plaats. Ik werd elf keer Europees kampioen en zeven keer vice-Europees kampioen op negentien deelnames. Normaal gezien betaalt de snookerfederatie het meeste, of het grootste gedeelte, van de onkosten. Maar dit jaar beslisten ze dat ze enkel willen betalen voor de nummers één en twee van de Belgische vrouwenranking (waarvoor ik om diverse redenen al vijftien jaar niet meer in actie kom). En de regerende kampioene willen ze voor haarzelf laten betalen? Ze mogen niet vergeten dat ik al jaren de regerend wereld-, Europees en Belgisch kampioene ben."