Wendy Jans en Kevin Hanssens plaatsen zich voor kwartfinale WK snooker voor amateurs

24 november 2018

16u27

Wendy Jans en Kevin Hanssens hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK snooker voor amateurs in het Myanmarese Yangon. Peter Bullen en Johny Moermans zijn uitgeschakeld.

Jans, die in de groepsfase verrassend een wedstrijd verloor, zette in de achtste finales de Myanmarese Aye Mi Aung met 4-1 opzij. Nadat Aung het eerste frame won, pakte Jans uit met breaks van 52, 40 en 38 waarmee het 4-1 werd. In de kwartfinales neemt de zevenvoudige wereldkampioene het op tegen de Hongkongse Ng On Yee, reekshoofd nummer twee en drievoudig wereldkampioen in de WBLS-federatie.

Hanssens zag de 19-jarige Hongkonger Cheung Ka Wai de eerste drie frames voor zijn rekening nemen, en dit na breaks van 80, 103 en 53. De Belgische kampioen van 2016 kon het vierde frame winnen op de zwarte bal, waarna hij breaks wegpotte van 75, 61 en 95 en de bordjes gelijk hing. Ka Wai kwam op één frame van de zege, maar Hanssens stelde gelijk met een 56 break. In het negende en beslissende frame nam Ka Wai een kleine voorsprong. Hanssens potte echter de vier laatste kleuren weg voor een knappe overwinning. In de kwartfinale wacht de 36-jarige Afghaan Mohammad Rais Senzahi.

Peter Bullen ging in de zestiende finales onderuit na een 5-2-nederlaag tegen de Pool Kacper Filipiak. Johny Moermans moest in hetzelfde stadium, na een sterke wedstrijd, met 4-3 zijn meerdere erkennen in de Australiër Robert Elsley.