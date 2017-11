Wendy Jans blijft met zevende wereldtitel de koningin van het vrouwensnooker DMM

11u52

Bron: Belga 0 Ellen Demarré Wendy Jans Meer Sport Wendy Jans, de koningin van het vrouwensnooker, heeft voor de zevende keer in haar loopbaan de wereldtitel snooker gewonnen. In het Qatarese Doha versloeg ze in de finale de Thaise Waratthanun Sukritthanes met 5-2.

Jans begon goed aan de finale. Met twee breaks van 40 nam ze een 2-0 voorsprong. De 23-jarige Sukritthanes sloeg echter terug in de tweede en derde frame en kon na onder meer breaks van 59, 39 en 37 de bordjes gelijk hangen. Na de pauze had 34-jarige Limburgse genoeg aan twee kleine breaks om terug de leiding te nemen. In frame zes nam de regerende en zesvoudige wereldkampioene een 52-7 voorsprong. Na enkele missers van Jans kon de Thaise Sukritthanes vrijwel langszij komen.

De beslissing viel op de ultieme zwarte bal die Jans wegpotte. In de zevende frame nam Jans meteen een kleine voorsprong. Bij een 37-22 voorsprong potte ze 25 punten weg. Sukritthanes die nu snookers nodig had moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de nummer één van de wereld.

Voor Jans is het de zesde keer op een rij dat ze de wereldtitel pakt. In 2006 won ze haar eerste wereldkampioenschap. Naast haar zeven wereldtitels werd ze ook al elf keer Europees kampioen en vijftien keer Belgisch kampioen.

Palmares IBSF wereldkampioenschappen:

2003 Jiangman, China Kelly Fisher (Eng) - Wendy Jans (Bel) 5-2

2004 Veldhoven, Nederland Reanne Evans (Eng) - Wendy Jans (Bel 5-1

2006 Amman, Jordanië Wendy Jans (Bel) - Jaique Ip (HKo) 5-0

2007 Korat, Thailand Reanne Evans (Eng) - Wendy Jans (Bel) 5-0

2008 Wels, Oostenrijk Reanne Evans (Eng) - Wendy Jans (Bel) 5-3

2012 Sofia, Bulgarije Wendy Jans (Bel) - Ng On Yee (HKo) 5-1

2013 Dogavpils (Let) Wendy Jans (Bel) - Chunxia Shi (Chi) 5-3

2014 Bangalore (Ind) Wendy Jans (Bel) - Anastasia Nechaeva (Rus) 5-2

2015 Hurghada (Egy) Wendy Jans (Bel) - Anastasia Nechaeva (Rus) 5-1

2016 Doha, Qatar Wendy Jans (Bel) - Amee Kamani (Ind) 5-0

2017 Doha, Qatar Wendy Jans (Bel) - Waratthanun Sukritthanes (Tha) 5-2

Uitslag finale:

Wendy Jans (Bel) - Waratthanun Sukritthanes (Tha) 5-2

72(40)/7 - 68(40)/23 - 12/84(59) - 8/76(39,37) - 59/18 - 63/54 - 64/22. PJB/

kos Wendy Jans behaalt haar zevende wereldtitel