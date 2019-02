Welshman Michael White wipt Luca Brecel uit het Shoot Out-toernooi GVS

24 februari 2019

22u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-13) heeft zich in het Engelse Watford niet voor de kwartfinales van het Shoot Out kunnen plaatsen. De 23-jarige Limburger verloor met 47-29 van de Welshman Michael White (WS-38), de toernooiwinnaar van 2015.

Bij 38-10 kreeg Brecel nog een kans, maar de klok tikte door en onder zware tijdsdruk werd een misser op geel Brecel fataal. De wedstrijden op het Shoot Out worden gespeeld naar één frame, dat niet langer mag duren dan 10 minuten. De eerste vijf minuten moet de witte bal binnen de 15 seconden gespeeld worden, na vijf minuten is dat binnen de tien seconden. Bij een fout mag de tegenstrever de bal in hand nemen en leggen waar hij wil. In 2016 schopte Brecel het tot de finale. Daarin moest hij toen met 50-36 de duimen leggen voor de Fin Robin Hull (WS-86).