Wellens: "Achteraf gezien misschien langer moeten wachten" - Benoot: "Het is tijd om te rusten"

12 oktober 2019

18u59

Bron: VTM Nieuws

Geen zege voor Lotto-Soudal in de Ronde van Lombardije. Tim Wellens en Tiesj Benoot konden niet voorkomen dat Bauke Mollema met de overwinning aan de haal ging. “Ik heb proberen te anticiperen, maar dat was vandaag niet te juiste keuze”, zegt Wellens bij VTM Nieuws. “Ik was heel goed en achteraf gezien had ik misschien nog wat moeten wachten.”

Wellens' ploegmaat Tiesj Benoot . “Ik had geen goeie dag”, was Benoot eerlijk na de aankomst. “Het is tijd om te rusten. Ik had er meer van verwacht, spijtig.”