Weergaloze Van Gerwen plaatst zich voor vierde WK-finale Redactie

30 december 2018

23u14 0 Meer Sport Michael van Gerwen mag op nieuwjaarsdag proberen om zijn derde wereldtitel binnen te halen. ‘Mighty Mike’ stond er vanaf het begin, zowel scorend als op de dubbels, en declasseerde tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson: 6-0. Dinsdag neemt de Nederlander het in de finale op tegen Michael Smith.

Pijlsnel kwam Van Gerwen uit de startblokken. Ondanks twee 100+ finishes van Schotse kant ging hij er met de set vandoor. De Nederlander reeg vervolgens de legs aan elkaar en liep snel uit naar een 4-0-voorsprong. Op dit punt stond Van Gerwen een kleine 110 gemiddeld te gooien met een uitgooipercentage van 67%. En dat terwijl ook Anderson goed stond te spelen met 104.

Ook daarna stond er geen maat op Van Gerwen, die Anderson stond te declasseren. De vijfde set ging eveneens met 3-0 naar hem, maar toen had ‘The Flying Scotsman’ er even genoeg van. Hij stak nog even een tandje bij en zette zijn eerste set op het bord. Maar toen was het toch echt gedaan: 6-1 en de vierde WK-finale voor Van Gerwen.

Overmorgen wacht dus ‘Bully Boy’ Michael Smith voor de Nederlander. De belangrijkste ontmoeting van de twee tot nu toe kwam eerder dit jaar in de finale van de Premier League. Van Gerwen veegde zijn Engelse tegenstander toen weg met een gemiddelde van ruim 112.

Het is de vierde keer dat ‘de groene sloopkogel’ in de finale staat van het WK bij de PDC. Zijn eerste poging, in 2013, was nog onsuccesvol tegen Phil Taylor, maar in 2014 en 2017 stond hij wel al eens met de Sid Waddell Trophy in de lucht.