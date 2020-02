Week van de waarheid voor Belgian Cats: “Moment om het af te maken” Redactie

04 februari 2020

De week van de waarheid voor de Belgian Cats. Onze nationale basketbaldames spelen van donderdag tot en met zondag drie wedstrijden met als inzet een olympisch ticket voor de Spelen van Tokio deze zomer. In een uitverkochte hal in Oostende spelen ze donderdag tegen Canada, zaterdag tegen Japan - dat sowieso al geplaatst is - en een dag later tegen Zweden. “Het is onmogelijk om te voorspellen wie wint. We willen de anderen zien spelen vooraleer we iets durven voorspellen”, zegt Emma Meesseman. Als België de Spelen niet haalt, zwaait Ann Wauters (39) zondag de Cats uit. “Het is nu het moment om het te tonen en het af te maken.”