WB-afdaling overschaduwd door zware val: Zwitserse skiër belandt op hoofd en rug en wordt bewusteloos afgevoerd LPB

15 december 2018

14u00

Bron: afp 0

De Noor Aleksander Aamodt Kilde heeft de prestigieuze Wereldbekermanche afdaling in het Italiaanse Val Gardena op zijn naam geschreven. Kilde was 86 honderdsten sneller dan de Oostenrijker Max Franz. De Zwitser Beat Feuz pakte de derde plaats, hij was 92 honderdsten trager dan de winnaar. Voor Kilde was het de derde WB-zege in zijn carrière, de tweede in de afdaling.

De wedstrijd werd overschaduwd door een zware valpartij van Marc Gisin. De 30-jarige Zwitser kwam na een kleine misser op zijn hoofd en rug terecht, en gleed vervolgens tientallen meters verder over de piste. Toen hij tot stilstand kwam, was hij niet bij bewustzijn. De wedstrijd moest een tijdlang stilgelegd worden om de evacuatie te kunnen laten plaatsvinden. Gisin werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn.