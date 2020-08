Wayde van Niekerk, wereldrecordhouder op 400m, test positief op corona XC

02 augustus 2020

12u25

Bron: Belga 0 Atletiek De Zuid-Afrikaanse topatleet Wayde van Niekerk (28) is besmet met het coronavirus. Hij testte positief bij een controle in het Italiaanse Gemona, waar de wereldrecordhouder op de 400 meter zich voorbereidde op een meeting in Trieste.

Van Niekerk liep in 2016 in Rio naar olympisch goud in een wereldrecordtijd (43.03). Dat hoge niveau haalde hij daarna niet meer, vooral omdat de Zuid-Afrikaan geplaagd werd door blessureleed. Eind 2017 scheurde hij een kruisband tijdens een rugbymatch en sindsdien verloopt zijn herstel moeizaam. Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio met een jaar lijkt voor hem eerder een zegen dan een vloek.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Van Niekerk in Trieste de 100 en 400 meter lopen. De Zuid-Afrikaan zal zichzelf nu isoleren op het trainingskamp in Gemona.