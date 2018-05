Waterloo Ducks veroveren eerste landstitel uit de geschiedenis Redactie

13 mei 2018

18u11

Bron: Belga 0 Meer Sport De Waterloo Ducks zijn vandaag voor het eerst Belgisch kampioen hockey bij de vrouwen geworden. Het pakte de titel in de Belfius Hockey League na een 1-1-gelijkspel tegen Antwerp in de terugwedstrijd van de finale. Een gelijkspel volstond voor Waterloo Ducks nadat het donderdag de heenmatch met 2-1 had gewonnen.

Net zoals de heenwedstrijd werd deze namiddag de terugwedstrijd afgewerkt op het veld van Braxgata in Boom. Lauranne Struijk bracht Antwerp op voorsprong in het tweede kwart, maar Marie Ronquetti maakte al snel de gelijkmaker op strafcorner.

Het is de eerste landstitel voor Waterloo Ducks. In 2015 en 2016 stond Watducks ook al in de finale, maar toen waren respectievelijk Antwerp en Braxgata te sterk.

