Watducks en Gantoise winnen toppers in het hockey Werner Thys

20 september 2020

12u26 0 Hockey Op de derde speeldag in de nationale hockeycompetitie wonnen Watducks en Gantoise de topwedstrijden: Watducks met 3-4 op Léopold en Gantoise met 2-1 tegen Racing. In een Antwerpse derby greep Dragons drie belangrijke punten op het veld van Beerschot (2-3).

De Waterloo Ducks moeten het vanaf dit seizoen zonder Vincent Vanasch (naar Keulen) en John-John Dohmen (naar Orée) doen, maar kersvers T1 Jean Willems scoort met zijn troepen wel zes op zes (Watducks heeft nog een match tegen Braxgata te goed). Gisteren werd de topper op het veld van Léopold met 3-4 gewonnen. Een bijzonder efficiënt Watducks liep zelfs 1-4 uit, in het laatste kwart scoorde Tom Boon voor Léopold nog twee keer. Voor Léopold het eerste puntenverlies van het seizoen. “Defensief stonden we sterk”, reageerde coach Willems. “Ik beschik over een jonge groep en die jongens werken keihard op training.”

Racing ondervond dan weer hoe lastig het is om iets te rapen bij Gantoise. In de 43ste minuut lukte de 21-jarige Emile Esquelin de winnende treffer (2-1). Samen met Gantoise hebben ook Leuven en Orée nog het maximum van negen op negen. Zij speelden gisteren tegen de twee zwakke broertjes uit de eredivisie: Leuven won met 3-6 bij Old Club, Orée haalde met 11-0 uit tegen Namen.

Dragons veroverde de eerste punten van het seizoen met 2-3 winst in een Antwerpse derby op Beerschot. Man van de match: de Argentijn Nicolas Della Torre met drie doelpunten uit strafcorner. Voor Beerschot maakte Red Lion Arthur De Sloover de twee goals. “Als de klik in het hoofd wordt gemaakt en als we simpel hockeyen, doen we mee om de prijzen”, aldus Dragons-coach Gilles Van Hesteren.