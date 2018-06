Wat een tragedie: dochtertje van skilegende Bode Miller verdronken in zwembad Redactie

12 juni 2018

07u16

Bron: AD.nl, Belga 44 Meer Sport Het 19 maanden oude dochtertje van olympisch skikampioen Bode Miller is maandag verdronken in een zwembad. Dat meldt de Californische politie. "We zijn totaal verslagen. In geen miljoen jaar hadden we gedacht zo'n pijn te ervaren", verklaart Miller op zijn Instagramaccount.

Emeline Gier Miller werd bewusteloos aangetroffen in het zwembad van een buur van Miller in Coto de Caza in Orange County, ten zuiden van Los Angeles. De 40-jarige Miller en zijn vrouw Morgan waren aanwezig bij de buren, die een feestje hielden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ze konden het meisje niet reanimeren.

Miller is een Amerikaanse skilegende. In 2002, 2010 en 2014 veroverde hij zes olympische medailles, waarvan één gouden in de supercombiné op de Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij kroonde zich verder viermaal tot wereldkampioen, en in 2005 en 2008 pakte hij de eindzege in de Wereldbeker. Enkele maanden geleden zette Miller een punt achter zijn skicarrière.

In 2012 trouwde Miller met beachvolleykampioene Morgan Beck. Het koppel heeft een zoontje, Edward, geboren in 2015, een jaar voor de geboorte van Emeline.

We are beyond devastated. Our baby girl, Emmy, passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. Her love, her light, her spirit will never be forgotten. Our little girl loved life and lived it to it's fullest everyday. Our family respectfully requests privacy during this painful time.