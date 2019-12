Wat een stunt! Huybrechts geeft ex-wereldkampioen bolwassing op WK darts: “Ik kan dit niet geloven” GVS

15 december 2019

08u16 0 WK darts Wat een stunt: Kim Huybrechts heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Wereldkampioenschap darts (PDC/3 miljoen euro). In de Alexandra Palace in Londen versloeg hij verrassend de Engelsman Rob Cross met klinkende 3-0-cijfers. Cross werd in 2018 nog wereldkampioen.

CROSS IT OUT!



Kim Huybrechts whitewashes Rob Cross 3-0 in sets to eliminate the former World Champion! pic.twitter.com/OfrBM5Ogq1 PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Huybrechts (PDC-41) nam met 3-1 de eerste set voor zijn rekening en dit na onder meer een 116 uitworp en een 180 maximum. Rob Cross (PDC-2) die zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde, bleef op de dool en Huybrechts profiteerde van de missers. Hij kon met uitworpen van 66, 72 en 40 ook set twee winnen. In de derde set nam de 34-jarige Antwerpenaar een 2-0-voorsprong en dit na een 152 uitworp. Cross pakte leg drie, maar Huybrechts lukte een 11-darter voor een overtuigende 3-0-zege.

Huybrechts noteerde een gemiddelde van 89.59 per drie darts tegen 89.64 voor Cross. Bij het uitwerpen was Huybrechts superieur met 50% tegen 15.38% voor Cross.

Ook de vijfvoudige wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-40) ging onderuit. 'Barnie', die onlangs liet weten dat het zijn laatste WK is, moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Darin Young. Ook zijn landgenoot Jermaine Wattimena (PDC-18) verloor na een decider met 3-2 van de Engelsman Luke Humphries (UMB-46).

Huybrechts: “Ik kan het niet geloven”

“Eerlijk? Ik ben verbaasd. Ik kan het niet geloven”, reageerde Huybrechts na de stunt. “Maar Cross haalde zijn gebruikelijk niveau niet, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Het was ver weg van tot wat hij in staat is. Maar daar moet ik niet aan denken, want ik won. Ik greep mijn kansen en ben uiteraard tevreden met de overwinning. Ik zat goed in het hoofd, maar hij voelde als ex-wereldkampioen de druk zeker. De rest van het kampioenschap? Ik bekijk het duel per duel. Ik ga morgen naar huis en mijn dochter doodknuffelen. Want ik heb haar de voorbije vijf dagen gemist, daar ga ik van genieten en blijven trainen. En dan zien we wel wat de rest van het WK brengt.”

Hear what Kim Huybrechts had to say after knocking former World Champion Rob Cross out of the 2019/20 William Hill World Darts Championship pic.twitter.com/6ZoDfnpaFa PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Uitslagen

Eerste ronde

Darius Labanauskas (Lit/82) - Matthew Edgar (Eng/66) 3-0

Yuki Yamada (Jap) - Ryan Meikle (Eng/70) 3-1

Luke Woodhouse (Eng/69) - Paul Lim (Sin) 3-0

Mark McGeeney (Eng/85) - Matt Campbell (Can) 3-1

Zoran Lerchbacher (Oos/71) - Jamie Hughes (Eng/47) 3-2

Darin Young (VSt) - Raymond van Barneveld (Ned/40) 3-1

Tweede ronde

Luke Humphries (Eng/46) - Jermaine Wattimena (Ned/18) 3-2

Kim Huybrechts (Bel/41) - Rob Cross (Eng/2) 3-0