Wat een prestatie! Nina Derwael pakt BRONS op WK turnen GVS

21u23 61 rv Meer Sport Op het WK turnen in Montréal heeft Nina Derwael een bronzen medaille veroverd aan de brug met ongelijke leggers. Met een persoonlijk record van 15.033 bezorgt de 17-jarige Truiense ons land voor het eerst in de geschiedenis eremetaal in een toestelfinale. Titelverdedigster Fan Yilin (15.166) stak voor China het goud op zak, het zilver was voor de Russische Elena Eremina (15.100).

Derwael kwam na de Oekraïense Diana Varinska als tweede gymnaste in actie tijdens de finale. Ze turnde een uitstekende oefening en verzamelde haar beste score ooit. Met deze score diende ze enkel Yilin en Eremina te laten voorgaan.



Voor Derwael is deze WK-medaille na haar Europese titel in april een nieuw unicum. Nooit eerder kwam een Belgische gymnaste zelfs maar in actie tijdens een toestelfinale op een WK. Donna-Donny Truyens was de enige mannelijke Belgische gymnast die ooit een toestelfinale wist te halen aan het paard met bogen (2010 in Rotterdam, 7de plaats).



Gisterennacht werd Derwael al achtste in de allroundcompetitie bij de vrouwen. Rune Hermans eindigde als elfde net buiten de top tien.

Nina Derwael pakt BRONS aan de Damesbrug op het WK! #gobelgym #mtl2017GYM pic.twitter.com/boplFXUV6f Gymfed(@ gymfed) link

rv