Wat een pech: shorttracker die vorige maand hard in aanraking kwam met heftruck, nu naar ziekenhuis met ernstige brandwonden YP

10 januari 2019

17u45

Bron: Belga 0 Meer Sport De Nederlandse shorttracker Sjinkie Knegt heeft derdegraadsbrandwonden opgelopen, toen hij vandaag in zijn huis in Friesland zijn houtkachel aanstak. Zijn kleding vloog hierbij in brand.

Knegt is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar wordt de shorttracker nu verpleegd. De verwondingen die Knegt opliep zitten op verschillende plekken van zijn lichaam. Met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Daar gaat het om derdegraadsbrandwonden, meldt de Nederlandse schaatsbond KNSB. Hoelang zijn herstel gaat duren, is niet bekend.

Pechvogel

Knegt zou komend weekend sowieso niet meedoen aan de Europese kampioenschappen in Dordrecht. De 29-jarige rijder raakte een maand geleden bekneld met zijn linkerbeen tussen een heftruck en een kozijn en scheurde twee spieren. Dinsdag liet Knegt nog weten dat zijn herstel snel vorderde en dat hij hoopte in maart nog mee te kunnen doen aan de mondiale titelstrijd in Sofia.

Meer over Sjinkie Knegt