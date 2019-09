Wat een klapstuk: Red Dragons stunten tegen Duitsland in tiebreakthriller Bart Fieremans

14 september 2019

20u02 2 EK volleybal Wat een klapstuk, die tweede EK-groepsmatch van de Red Dragons tegen de Europese vicekampioen Duitsland. België gaf een 2-0-voorsprong in de sets prijs, maar wist in de tiebreak alsnog de verhoopte stunt waar te maken: 3-2 (25-23, 25-17, 22-25, 15-25, 15-13). De winst geeft België goede perspectieven op een tweede plek in de groep en het vermijden van wereldkampioen Polen in de achtste finales.

De Red Dragons roken op voorhand wel hun kans tegen Duitsland. De volley-Mannschaft had zijn EK-start tegen Servië compleet gerateerd, en vooral: de Duitse steraanvaller György Grozer bleef toen onder zijn normale vormpeil en kampt met rugklachten. Zijn commentaar na Servië sprak boekdelen: “Het was ‘Scheisse’. Een slechte start, alles was slecht.” Maar zo konden de Belgen zich op een op revanche belust Duitsland instellen. Bij de Red Dragons startte coach Brecht Van Kerckhove met dezelfde basis als tegen Oostenrijk, met Hendrik Tuerlinckx, Sam Deroo, Stijn D’Hulst, Arno Van De Velde, Simon Van De Voorde en Tomas Rousseaux.

Set 1 (25-23): Sterke finish Red Dragons

Duitsland schoot het best uit de startblokken: met onder meer een goed blok van Brehme en een ace van Grozer volgde al snel 4-8-kloof. Maar de Red Dragons herpakten zich, beterden in de receptie en scoorden aanvallend mooie punten om de stand opnieuw in evenwicht te brengen. Duitsland nam veel risico in de opslag, met een hoge foutenlast, maar soms ook met een knaller die de Belgische defensie in verlegenheid bracht. Goeie bloks van Tuerlinkx, Van De Velde en een Duitse voetfout hielden de Red Dragons op koers tot 21-21. Veel discussie nadien toen Duitsland een challenge won voor een netfout. Maar na een prima blok van Simon Van De Voorde proefde België voor het eerst een voorsprong. In money time schonk Deroo België het eerste setpunt. Ruben Schott mikte daarop de Duitse aanval buiten waardoor de Red Dragons de eerste setwinst (25-23) konden vieren.

Set 2 (25-17): Met sterk blokwerk dominant

België verslapte hoegenaamd niet. Van De Voorde blonk uit in de blokverdediging en met een geweldige receptiereflex om België op koers te zetten naar een voorsprong. Ook toen Duitsland weer aansloot tot 11-11, pakte Van De Voorde weer uit met een prima killblock. De kijkers zagen erg hoogstaand volleybal met vuurwerk in de rally’s. Van De Velde met een blok en een smash van Grozer tegen de antenne schonken de Red Dragons voor het eerste een vierpuntenkloof (17-13). De comfortabele voorsprong zorgde voor Belgische vleugels, met een zoveelste goed blok, een slimme tik van Tuerlinkx en de klasse van Sam Deroo won België de tweede set met knappe 25-17-cijfers.

Set 3 (22-25): Bijna miraculeuze inhaaljacht

In de derde set liet België zich toch op decompressie betrappen. Van Kerckhove riep zijn troepen tot de orde toen Duitsland naar een 1-5 en zelfs 1-8 voorsprong bliksemde. Nieuw bloed Igor Grobelny kon niet meteen voor een kentering zorgen. Bij een 4-13-achterstand leek het kalf voor België al verdronken. En toch wist op de opslag van de ingevallen Pieter Coolman een waanzinnige reeks van acht punten te scoren om tot 14-16 terug te keren. Zou Paleis 12 getuige zijn van een volleybalmirakel? Neen, Duitsland hield het hoofd voldoende koel om toch de derde set over de streep te halen met 25-22.

Set 4 (15-25): Duitsland overheerst

Duitsland begon met de sterk serverende Schott opnieuw prima en liep uit tot 0-4. De Red Dragons vonden ook niet meteen een tegenrecept. Bij 5-11 laste Van Kerckhove een time out in, maar België kreeg de kloof niet gedicht. Integendeel: Schott richtte opniew extra ravage aan met zijn snoeiharde opslag. Bij de Red Dragons was de lijn in het spel weg: Duitsland kwam helemaal terug in de wedstrijd met winst van de vierde set: 25-15.

Set 5 (15-13): Deroo en Tuerlinckx uitblinkers

Spanning troef dus, en België kon maar beter maken zijn start in de tie-break niet te missen. Kapitein Deroo gaf het voorbeeld. Hij begon met een slimme powertip en leidde de Red Dragons met twee rake klappen naar een 4-1-voorsprong. Maar ook Grozer bewees nu zijn met twee aces op rij zijn waarde: 4-4. Bij 6-6 vond België ademruimte door een afgeweerde Duitse aanval en een prima afwerking van Deroo tot 6-8. Ook Tuerlinckx bleef bij de les: 8-10. Maar een uitgeslagen bal van Deroo bracht Duitsland terug tot 10-10. Een zwabberfloat van Van De Voorde gaf België weer een kleine kloof, die België behield tot 12-14. Het eerste setpunt weerde Grozer nog af, maar op de opslag van Duitsland knalde uitblinker Tuerlinckx België naar de tiebreakzege: goed voor een feestje voor de duizenden fans in Paleis 12.