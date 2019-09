Wat een klapstuk! Red Dragons stunten tegen Duitsland in tiebreakthriller: “Doorslaggevend voor rest toernooi” Bart Fieremans

14 september 2019

20u02 6 EK volleybal Wat een klapstuk, die tweede EK-groepsmatch van de Red Dragons tegen de Europese vicekampioen Duitsland. België gaf een 2-0-voorsprong in de sets prijs, maar wist in de tiebreak alsnog de verhoopte stunt waar te maken: 3-2 (25-23, 25-17, 22-25, 15-25, 15-13). De winst geeft België goede perspectieven op een tweede plek in de groep en het vermijden van wereldkampioen Polen in de achtste finales.

De opluchting bij coach Brecht Van Kerckhove Red Dragons was bijzonder groot na de nipte zege in wat op voorhand als een sleutelwedstrijd was omschreven. Want het zou een geweldige anticlimax geweest zijn mocht België na de 2-0-voorsprong in de sets nog de match verloren hebben. Gelukkig waren de Red Dragons in de beslissende tiebreak onder aanvoering van een ijzesrterke Sam Deroo en dankzij ook een prima afwerkende Hendrik Tuerlinckx bij de les om de thriller te winnen.

“We hebben vanaf de derde set naar oplossingen zitten zoeken met vele wijzigingen in de rotatie, maar in de tiebreak zijn we ook op de moeilijke momenten rustig gebleven”, aldus Van Kerckhove. “Het geweldige thuispubliek heeft ons daar ook naar de zege geschreeuwd. Dit is de tweede halte van de groep die we goed doorkomen, maar de trein moet blijven rollen. We moeten scherp blijven voor het vervolg.”

Met 19 punten was Deroo topschutter van België. Zeker in de tiebreak toonde hij zijn meerwaarde als kapitein: “Gelukkig konden we na het verlies van set drie en vier in de tiebreak opnieuw de nodige energie en adrenaline vinden. Duitsland speelde een beetje alles of niets, in het algemeen vond ik ons spel beter. De steun van het publiek was ook heel tof. Die zege van de tiebreak kan doorslaggevend zijn voor de rest van ons toernooi.”

Meegenomen is dat België net als op het vorige EK in 2017 – toen tegen Italië en Frankrijk - nog eens stunt tegen een wereldtopland: Duitsland is de vice-Europees kampioen van 2017. Al relativeert Deroo dat een beetje. “Ik zou dit geen superstunt noemen. Duitsland ligt meer binnen onze mogelijkheden dan Servië in onze groep. Maar het is natuurlijk altijd mooi Duitsland en hun topaanvaller György Grozer te kloppen, al was hij niet in topvorm.”

Dat bleek al in de eerste met 0-3 verloren match van Duitsland tegen Servië. Grozer bleef toen onder zijn normale vormpeil en kampt met rugklachten. Zijn commentaar na Servië sprak al boekdelen: “Het was ‘Scheisse’. Een slechte start, alles was slecht.”

De Red Dragons gebruikten tegen Duitsland veel invallers. Een van hen, Pieter Coolman, had in de derde set aan de opslag een bijna miraculeuze terugkeer helpen realiseren. Ook in de vijfde set deed hij behoorlijk zijn job: “Ik heb geprobeerd mijn steentje bij te dragen. Nieuwe energie brengen is een van mijn sterke punten. In deze groep zitten veel vechters, dat lieten we in de tiebreak zien. Het was misschien wat met de hakken over de sloot, maar het allerbelangrijkste is die zege. Nu hebben we alles in eigen hand om bij de eerste twee van de poules te raken.”

Vanavond reizen de Red Dragons al door naar Antwerpen voor de andere drie wedstrijden in poule B. Zondagnamiddag om 15u30 speelt België in de Lotto Arena tegen Spanje, maandag volgt een rustdag waarna dinsdag Slovakije en woensdag topnatie Servië gepland staan. “Nu is het aan ons om geen steken te laten vallen tegen Spanje en Slovakije. De zege tegen Duitsland maakt dat we misschien niet meer per sé moeten stunten tegen Servië”, aldus Simon Van De Voorde. “Onze eerste focus moet nu Spanje zijn, dat is een ploeg met veel veel temperament. We moeten zelf scherp beginnen om ervoor zorgen dat we geen al te vurig Spanje zien.”

Verslag set per set

Set 1 (25-23): Sterke finish Red Dragons

Duitsland schoot het best uit de startblokken: met onder meer een goed blok van Brehme en een ace van Grozer volgde al snel 4-8-kloof. Maar de Red Dragons herpakten zich, beterden in de receptie en scoorden aanvallend mooie punten om de stand opnieuw in evenwicht te brengen. Duitsland nam veel risico in de opslag, met een hoge foutenlast, maar soms ook met een knaller die de Belgische defensie in verlegenheid bracht. Goeie bloks van Tuerlinkx, Van De Velde en een Duitse voetfout hielden de Red Dragons op koers tot 21-21. Veel discussie nadien toen Duitsland een challenge won voor een netfout. Maar na een prima blok van Simon Van De Voorde proefde België voor het eerst een voorsprong. In money time schonk Deroo België het eerste setpunt. Ruben Schott mikte daarop de Duitse aanval buiten waardoor de Red Dragons de eerste setwinst (25-23) konden vieren.

Set 2 (25-17): Met sterk blokwerk dominant

België verslapte hoegenaamd niet. Van De Voorde blonk uit in de blokverdediging en met een geweldige receptiereflex om België op koers te zetten naar een voorsprong. Ook toen Duitsland weer aansloot tot 11-11, pakte Van De Voorde weer uit met een prima killblock. De kijkers zagen erg hoogstaand volleybal met vuurwerk in de rally’s. Van De Velde met een blok en een smash van Grozer tegen de antenne schonken de Red Dragons voor het eerste een vierpuntenkloof (17-13). De comfortabele voorsprong zorgde voor Belgische vleugels, met een zoveelste goed blok, een slimme tik van Tuerlinkx en de klasse van Sam Deroo won België de tweede set met knappe 25-17-cijfers.

Set 3 (22-25): Bijna miraculeuze inhaaljacht

In de derde set liet België zich toch op decompressie betrappen. Van Kerckhove riep zijn troepen tot de orde toen Duitsland naar een 1-5 en zelfs 1-8 voorsprong bliksemde. Nieuw bloed Igor Grobelny kon niet meteen voor een kentering zorgen. Bij een 4-13-achterstand leek het kalf voor België al verdronken. En toch wist op de opslag van de ingevallen Pieter Coolman een waanzinnige reeks van acht punten te scoren om tot 14-16 terug te keren. Zou Paleis 12 getuige zijn van een volleybalmirakel? Neen, Duitsland hield het hoofd voldoende koel om toch de derde set over de streep te halen met 25-22.

Set 4 (15-25): Duitsland overheerst

Duitsland begon met de sterk serverende Schott opnieuw prima en liep uit tot 0-4. De Red Dragons vonden ook niet meteen een tegenrecept. Bij 5-11 laste Van Kerckhove een time out in, maar België kreeg de kloof niet gedicht. Integendeel: Schott richtte opniew extra ravage aan met zijn snoeiharde opslag. Bij de Red Dragons was de lijn in het spel weg: Duitsland kwam helemaal terug in de wedstrijd met winst van de vierde set: 25-15.

Set 5 (15-13): Deroo en Tuerlinckx uitblinkers

Spanning troef dus, en België kon maar beter maken zijn start in de tie-break niet te missen. Kapitein Deroo gaf het voorbeeld. Hij begon met een slimme powertip en leidde de Red Dragons met twee rake klappen naar een 4-1-voorsprong. Maar ook Grozer bewees nu zijn met twee aces op rij zijn waarde: 4-4. Bij 6-6 vond België ademruimte door een afgeweerde Duitse aanval en een prima afwerking van Deroo tot 6-8. Ook Tuerlinckx bleef bij de les: 8-10. Maar een uitgeslagen bal van Deroo bracht Duitsland terug tot 10-10. Een zwabberfloat van Van De Voorde gaf België weer een kleine kloof, die België behield tot 12-14. Het eerste setpunt weerde Grozer nog af, maar op de opslag van Duitsland knalde uitblinker Tuerlinckx België naar de tiebreakzege: goed voor een feestje voor de duizenden fans in Paleis 12.