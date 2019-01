Wat een gemiste kans: Luca Brecel gaat eruit na ‘decider’ in kwartfinale Masters en grijpt naast clash tegen Ronnie O’Sullivan Peter Luysterborg

17 januari 2019

23u25 1 Meer Sport Luca Brecel is uitgeschakeld in de kwartfinale van de prestigieuze Masters, het toernooi met de beste zestien spelers ter wereld. De Limburger moest tegen de Chinees Ding Junhui buigen met 6-5. Een gemiste kans voor Brecel, die sterk speelde maar finaal toch begaf.

Brecel en Ding gaven elkaar in het Londense Alexandra Palace in een beklijvend duel geen duimbreed toe. Onze landgenoot pakte het openingsframe, waarna Ding met een 125 break gelijkmaakte. Brecel bleek niet onder de indruk en kwam in het vervolg van de partij telkens op voorsprong, onder meer na breaks van 74 en 87. Straffe toebak in frame negen: Ding miste tot drie keer toe een rode bal, zodat Brecel het frame kreeg in de schoot geworpen. Een clash tegen Ronnie O’Sullivan in de halve finale wenkte, maar de ‘Belgian Bullet’ gaf het toch nog weg. In de ‘decider’ liet Brecel na om een eenvoudige rode bal te potten (zie video hieronder), tot zijn eigen ontzetting. Ding, de hele wedstrijd in de achtervolging, profiteerde en won het beslissende frame.

It's amazing what pressure can do... #DafabetMasters pic.twitter.com/A24Owa6cLz World Snooker(@ WorldSnooker) link

Een bittere pil voor Brecel die voor de tweede keer deelnam aan de Masters. In de eerste ronde schakelde hij titelverdediger Mark Allen uit. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut in de eerste ronde gewipt. “Ik dacht dat de match voorbij was”, zei Ding na afloop over de misser van Brecel in het laatste frame. “Ik kon niet geloven dat hij die bal miste. Maar hij is de jongste speler van ons allemaal en hij heeft zo veel talent. Hij is een ruwe diamant en zal nog beter worden.”

Brecel had geen verklaring voor zijn fatale misser. “Normaal gezien ben ik sterk in beslissende ballen en kan ik goed met de druk om. Maar nu miste ik onbegrijpelijk. Ik weet nog altijd niet hoe dat kon gebeuren. Ik heb veel kansen gehad, maar heb het niet kunnen afmaken.” Brecel speelde met een beschadigde pomerans. “Een gevolg van een effectstoot bij het inspelen net voor de wedstrijd. Tijdens de rust werd het wat opgelapt en zoveel last heb ik er niet van gehad. Die pomerans is zeker niet de oorzaak dat ik hier vandaag verloren heb.”

RARE MOMENT at the @dafabet Masters!



Ding Junhui forfeits a frame! 😳 #DafabetMasters @BBCSport pic.twitter.com/wybWyXTrmv World Snooker(@ WorldSnooker) link

Ronnie O’Sullivan versloeg in zijn kwartfinale de Welshman Ryan Day (WS-13) met 6-3. ‘The Rocket’ potte daarbij breaks van 68, 74, 52, 119, 65, 78 en 92 weg. Day nam even een voorsprong (1-2), hield tot 4-3 gelijke tred en leek er ook 4-4 van te gaan maken. Maar in het achtste spel speelde hij bij een 0-66 voorsprong een slechte safety, wat O'Sullivan met een 78 clearance afstrafte.

"Dat achtste frame was cruciaal", beaamde O'Sullivan. "Day had me zomaar kunnen verslaan. Hij heeft er zeker de capaciteiten voor en was hier een potentiële toernooiwinnaar. Het verschil tussen winst en verlies is zo klein. Momenteel zijn er acht à negen spelers heel erg aan elkaar gewaagd. Ik ben niet zoveel beter dan de rest."