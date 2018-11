Wat brengt WK turnen vandaag? Gouden Nina Derwael sluit haar WK af op de balk Redactie

03 november 2018

09u28

Bron: Belga 0 Meer Sport Na een vierde plaats allround en een historische gouden medaille op de brug met ongelijke leggers, sluit Nina Derwael deze namiddag (vanaf 14u40) haar WK af met een finale op de balk. Op de brug was de 18-jarige Limburgse gisteren de topfavoriete, op de balk is ze een outsider.

"Ik wil gewoon nog een goede oefening doen om hier mooi te kunnen eindigen en we hopen op het beste", blikte Derwael al vooruit. Voor de balkfinale plaatste Derwael zich met 13.766 punten als zesde, in de allroundfinale liet ze met 13.733 de tweede score optekenen. De Amerikaanse Simon Biles, olympisch- en wereldkampioene allround, deed het in de allroundfinale niet goed op de balk, maar was in de kwalificaties met 14.800 wel veruit de beste.

In augustus werd Derwael in Glasgow Europees vicekampioene, achter de Nederlandse Sanne Wevers, olympisch kampioene op het toestel. Wevers is er ook vandaag bij. In de kwalificaties was de Nederlandse met 14.100 vierde. Een andere te duchten concurrente is het Amerikaanse talent Kara Eaker, 15 jaar nog maar. Zij liet in de kwalificaties met 14.666 de tweede score noteren, net voor de Chinese Zhang Jin (14.100).