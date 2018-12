Wat brengt de toekomst? Red Lions hebben in elk geval nog grote honger Werner Thys

17 december 2018

07u30 0 Meer Sport De Red Lions kroonden zich gisteren in India tot wereldkampioen hockey, maar dat hoeft allerminst een eindstation te zijn. Wat brengt de toekomst nu?

Pro League

Het nieuwe ambitieuze project van de internationale hockeyfederatie. Negen toplanden nemen het tegen elkaar op, op basis van acht heen- en acht terugmatchen en zal lopen van januari tot juni 2019. De Lions spelen hun eerste duel al op 19 januari in Spanje, ook Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië zitten in de poule. Na de poulefase spelen de beste vier eind juni een finaletoernooi in Amsterdam. “Die Pro League is cruciaal voor onze aankomende beloften”, aldus Serge Pilet, secretaris-generaal van de Belgische hockeybond. “Die moeten zo snel mogelijk proeven van tophockey. Het is veel te gevaarlijk om daarmee te wachten tot na de Spelen.”

EK in Antwerpen

Het Belgische publiek kan de wereldkampioenen volgend jaar in eigen land aan het werk zien op het EK (16-25 augustus 2019). De Belgische federatie werd door de internationale hockeybond overstelpt met felicitaties over hun aanpak van het EK 2013 in Boom. Straks willen ze er aan het Wilrijkse Plein in Antwerpen een even groot feest van maken. De Red Lions spelen in een poule met Engeland, Spanje en Wales. De beste twee van de poule gaan naar de halve finale. Daarin kan een confrontatie met Nederland of Duitsland wachten. Ook de Red Panthers spelen het EK in Antwerpen. Zij zitten in een poule met Nederland, Spanje en Rusland.

Bouw van nationaal stadion

Onze nationale ploegen spelen in 2019 hun thuismatchen van de Pro League in Ukkel en Wilrijk. “Een capaciteit van minstens 4.000 fans is noodzakelijk”, aldus Pilet. “In Wilrijk - dat ook zal dienst doen als ‘Centre of Excellence’ - komen er permanente tribunes, maar dat is niet hetzelfde als een stadion. We zijn het enige topland zonder een nationaal stadion. Om aan de top te wedijveren is dat echt noodzakelijk. Er zijn al enige tijd gesprekken aan de gang. Het is onze hoop om vanaf 2020 onze thuismatchen in dat nieuwe stadion te spelen.” Wat de locatie betreft, staat het NEO-project op de Heizel momenteel met stip genoteerd. Ook een stadion in Evere is een mogelijkheid.

Olympische Spelen in Tokio

Geen twijfel mogelijk: in Tokio doen de Lions een gooi naar het hoogste podium op de Spelen (24 juli- 9 augustus 2020). Voor heel wat spelers wordt dit de laatste kans om olympisch goud te veroveren. Maar eerst dienen de Lions zich uiteraard te plaatsen. Dat kan op twee manieren: ofwel door in Antwerpen de Europese titel te veroveren, ofwel door een dubbele kwalificatiematch te winnen. Wat dat laatste betreft, is het belangrijk om zo hoog mogelijk op de wereldranking te staan. Na de wereldtitel is dat voor de Lions geen probleem. Hoe hoger op de ranking, hoe zwakker de opponent. Het hoogst gerangschikte land speelt de twee duels ook nog eens in eigen huis.