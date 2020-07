Washington Redskins gooien naam en logo overboord na aanhoudende kritiek Redactie

13 juli 2020

15u49 0 NFL Washington Redskins zal zijn naam en logo na 87 jaar veranderen. Dat heeft de American Football-club maandag aangekondigd, onder druk van sponsors en activisten. De naam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de VS door velen beschouwd als kwetsend.

Na de dood van George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld is in de VS een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om standbeelden van controversiële personen te verwijderen en vlaggen te veranderen.

Het Amerikaanse postbedrijf FedEx vroeg begin deze maand de eigenaren van de Washington Redskins om de clubnaam te veranderen. FedEx is de naamsponsor van het stadion van de club. Het bedrijf betaalde in 1998 205 miljoen dollar (182 miljoen euro) voor de naamgeving van het stadion. Andere grote sponsors zoals Nike en PepsiCo sloten zich bij het verzoek aan.

“Clubeigenaar Dan Snyder en coach Ron Rivera werken nu samen aan de ontwikkeling van een nieuwe naam en logo die de status van onze trotse en traditierijke club zal versterken en onze sponsors, fans en gemeenschap zal inspireren in de komende honderd jaar”, zo klinkt het maandag in het persbericht.

Snyder zette jarenlang zijn hakken in het zand en omschreef de Redskins eerder als “een geuzennaam”. Rivera liet recent dan weer optekenen dat hij zo snel mogelijk de naam wil veranderen. “Er is een tijd voor alles. Ik steun de bewegingen voor verandering en ik steun de spelers.”

De Redskins speelden vijf keer om de Super Bowl en wonnen die drie keer.