Washington Nationals winnen voor het eerst World Series baseball YP

31 oktober 2019

09u24

Bron: Belga 0 Honkbal De Washington Nationals hebben woensdag (plaatselijke tijd) verrassend de World Series, de finale van de play-offs van de Noord-Amerikaanse baseballcompetitie, winnend afgesloten. Ze versloegen in de beslissende zevende wedstrijd de Houston Astros met 2-6 en wonnen zo de best-of-sevenserie met 4-3. Washington maakte in Houston een 3-2 achterstand in wedstrijden ongedaan.

De thuisploeg verdedigde tot de zevende inning een 2-0 voorsprong. Startend werper Zach Greinke van Houston hoefde tot dat moment slechts een honkslag toe te staan, totdat hij een homerun van Anthony Rendon te verwerken kreeg. In dezelfde slagbeurt bracht Howie Kendrick Washington op voorsprong met een tweede homerun en een man op de honken. In de achtste en negende inning bouwde het plots ontketende Washington de score verder uit.

De relief-werpers van Washington hielden in het laatste deel van de wedstrijd de slagmensen van Houston in bedwang en bezorgden zo Washington de eerste honkbaltitel in het bestaan van de club, die in 1969 in het Canadese Montreal begon als de Expos. In 2005 verplaatsten de eigenaars de ploeg naar de Amerikaanse hoofdstad en veranderden de naam in Nationals.

In alle zeven wedstrijden van de serie won de uitspelende ploeg. Daarmee werd het record verbeterd dat een dag eerder ook al scherper was gesteld.

Startende werper Stephen Strasburg van Washington werd uitgeroepen tot de MVP, de meest waardevolle speler van de World Series. Hij won beide wedstrijden waarin hij op de heuvel stond, waaronder de belangrijke zesde wedstrijd.

De laatste keer dat een team uit de Amerikaanse hoofdstad de titel won was in 1924 toen de Washington Senators de sterkste waren. In 1960 verhuisde die club naar de staat Minnesota en werd het omgedoopt tot de Minnesota Twins.