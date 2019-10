Washington Nationals dwingen beslissend duel af tegen Houston Astros in World Series baseball YP

30 oktober 2019



Bron: Belga Honkbal Er komt een zevende en beslissende wedstrijd in de World Series baseball, de finale van het Amerikaanse kampioenschap. De Washington Nationals haalden het gisteravond met 2-7 bij de Houston Astros en brachten de stand daarmee in evenwicht (3-3).

De Nationals sleepten de broodnodige overwinning uit de brand dankzij scores in de eerste, vijfde, zevende en negende inning.

Het was de zesde keer op rij dat de uitploeg de zege pakte in deze World Series, wat nooit eerder gebeurde. De beslissende wedstrijd wordt vanavond gespeeld, opnieuw in Houston.

De Washington Nationals staan voor het eerst in de World Series. Voor de Houston Astros is het de derde keer. In 2017 versloegen ze de Los Angeles Dodgers en pakten hun eerste titel. In 2005 bleken de Chicago White Sox te sterk.

Vorig jaar ging de zege in de World Series naar de Boston Red Sox. Zij haalden het met 4-1 van de LA Dodgers. Voor de Red Sox was het de negende kampioenstitel, de eerste sinds 2013. De New York Yankees zijn recordhouder met 27 titels.