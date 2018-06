Washington Capitals winnen Stanley Cup YP

08 juni 2018

De Washington Capitals hebben voor de eerste keer de Stanley Cup gewonnen, de trofee voor het beste team in de Noord-Amerikaanse ijshockeyliga NHL.

De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad versloeg donderdagavond de Vegas Golden Knights voor 27.000 toeschouwers in de T-Mobile Arena met 4-3 en kwam zo in de finale op een onoverbrugbare 4-1 voorsprong. Alex Ovechkin, de 32-jarige Russische aanvoerder van de Capitals, werd na afloop uitgeroepen tot MVP (beste speler).

Washington mocht voor de tweede keer in de clubgeschiedenis om de Stanley Cup spelen. In 1998 bleken de Detroit Wings in de finale een maat te groot. Op de erelijst volgen de Capitals de Pittsburgh Penguins op.

De Vegas Golden Knights debuteerden dit seizoen in de NHL en schopten het meteen tot de eindstrijd. De hoofdprijs wegkapen, lukte evenwel niet voor het team uit gokstad Las Vegas.

Laatste tien winnaars van de Stanley Cup ijshockey:

2018: Washington Capitals

2017: Pittsburgh Penguins

2016: Pittsburgh Penguins

2015: Chicago Blackhawks

2014: Los Angeles Kings

2013: Chicago Blackhawks

2012: Los Angeles Kings

2011: Boston Bruins

2010: Chicago Blackhawks

2009: Pittsburgh Penguins

Meeste gelauwerde teams (laatste titel tussen haakjes):

1. Montreal 24 (1993)

2. Toronto 13 (1967)

3. Detroit 11 (2008)

4. Boston 6 (2011)

. Chicago 6 (2015)