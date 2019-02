Waremme verslaat Maaseik, dat leidersplaats in het volleybal moet afstaan aan Roeselare Redactie

18 februari 2019

00u06

Bron: Belga 0 Meer Sport Waremme zorgde op de 16de speeldag van de EuroMillions Volley League voor een stunt. Vandaag toonde de Waalse club op bezoek bij leider Maaseik zich de sterkste met 2-3 (25-21, 23-25, 25-19, 22-25, 21-23). In de andere topmatch versloeg Roeselare Aalst moeiteloos met 3-0 (25-20, 25-19, 25-16).

Gisteren nam Gent al de scalp van Guibertin met 3-0 (25-20, 25-17, 25-23) en won Achel van Haasrode Leuven met 2-3 (25-21, 23-25, 18-25, 25-23, 10-15). Menen beet met een score van 2-3 in het zand tegen Zoersel (21-25, 21-25, 25-23, 25-23, 11-15).

In het klassement neemt Roeselare (42 punten) de eerste plaats over van Maaseik (41). Aalst staat derde (39) en Menen vierde (27). Waremme bekleedt de vijfde plaats (20), voor Achel (18), Gent (18), Zoersel (17), Haasrode Leuven (14) en Guibertin (4).

