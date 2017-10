Wannes Van Laer valt terug op EK zeilen, William De Smet rukt op Bewerkt door GVS

21u20

Bron: Belga 0 photo_news Meer Sport Wannes Van Laer heeft vandaag de derde dag op het EK zeilen in de Laserklasse afgesloten op de vijftiende plaats. William De Smet kende in Barcelona een uitstekende dag op de Balearische Zee en rukt op naar de zestiende plaats, net achter Van Laer.

Van Laer kwam in de zesde regatta slechts als 56e aan de finish, dat is zijn slechtste uitslag tot nu toe. In de zevende regatta herpakte de 32-jarige Oostendenaar zich, maar ook met een 27e plaats kan hij niet tevreden zijn. Van Laer heeft na aftrekking van zijn slechtste resultaat nu 68 punten, dat zijn er 55 meer dan de Kroatische leider Tonci Stipanovic (13 punten).

De Smet kende daarentegen een uitstekende dag. Hij opende met een achttiende plaats en voer in de zevende regatta naar de zesde plaats. De 22-jarige Nieuwpoortenaar klimt tien posities en bezet met 78 punten de zestiende stek.

EK-stand na 7 regatta's:

1. Tonci Stipanovic (Cro) 13 (1-1-1-4-2-4-21)

2. Giovanni Coccoluto (Ita) 29 (2-1-7-37-5-13-1)

3. Pavlos Kontides (Cyp) 34 (7-4-12-1-6-24-4)

...

15. Wannes Van Laer (Bel) 68 (7-12-3-5-4-57-24)

16. William De Smet (Bel) 78 (18-4-34-20-12-18-6)